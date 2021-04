Pandemia: Brasil volta a registrar números alarmantes nesta quinta-feira

O Brasil registrou 3.560 novas mortes pelo novo coronavírus e 73.174 casos da doença nesta quinta-feira (15).

Com isso, o total de mortos chegou a 365.444 e o de casos a 13.746.681, de acordo com o painel atualizado pelo Conass (Conselho Nacional dos Secretários de Saúde), um sistema próprio de informações que reúne dados de contaminados e de óbitos em contagem paralela à do governo.

Na quarta-feira (14), o país tinha 361.884 mortes e 13.673.507 casos confirmados de Covid-19, de acordo com o conselho.

Fonte: br.yahoo.com/noticias