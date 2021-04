Democrata vai premiar com R$ 500 em compras torcedores que desenharem novos uniformes de treinos

Termina na próxima sexta-feira (23) o prazo para que torcedores do Democrata enviem sugestões de modelos para os novos uniformes de treino que serão usados pelos atletas na temporada 2021. O concurso foi lançado no Twitter do Jacaré (@democratajacare) e os vencedores vão levar para casa um vale compras de R$ 500 na loja oficial do clube.

Traço marcante na atual gestão do clube, a interação e envolvimento com a torcida pelas redes sociais gera grande repercussão e é comorada. “Isso sim é INTERAÇÃO com os torcedores, fazendo participar efetivamente. O resto é balela”, disse Rodrigo Rodrigues. “Olha aí!!! O @democratajacare está querendo fazer o que quase nenhum clube faz que é dar ao torcedor a chance de poder desenhar o modelo do uniforme do time”, parabenizou Adroaldo Leal.

Os interessados em participar do concurso devem enviar os modelos dos uniformes no e-mail marketing@democratajacare.com.br. O departamento de marketing do clube vai escolher quatro opções que serão colocadas para votação popular. Os dois mais bem votados serão produzidos e os criadores terão R$ 500 em compras na Loja do Democrata.

O presidente do Jacaré, Renato Paiva, entende que não tem forma melhor de trazer o torcedor para junto do time se não fazer com que ele participe ativamente do projeto. “Fizemos isso com o terceiro uniforme e foi um sucesso, agora com a linha de treino. A repercussão está muito legal, estamos ansiosos para ver a criatividade de todos e já agradecemos a quem for participar”, disse Paiva.

Todas as informações sobre o concurso, inclusive com os links do escudo e da marca própria do Democrata para aplicação estão disponíveis no @democratajacare no Twitter. Os vencedores, além do prêmio, terão direito a uma ampla divulgação nas redes sociais do Democrata.

Com Marcelo Paiva