Mantida na onda roxa pelo Estado, Sete Lagoas registra redução nos números da Covid-19; veja no boletim desta quinta

Nesta sexta-feira idosos de 74 anos recebem segunda dose da Coronavac em Sete Lagoas

Sete Lagoas chega hoje a 16.245 contaminações por Covid desde o início da pandemia, com a confirmação de mais 116 novos casos positivos, sendo 65 mulheres e 51 homens. Estão sendo monitoradas pela Secretaria Municipal de Saúde 1.917 pessoas e 3.980 já tiveram o acompanhamento concluído.

Os testes negativos somam 30.170 desde o início da pandemia. Dois novos óbitos em decorrência de complicações da Covid foram confirmados: no dia 10, uma mulher de 51 anos que estava internada no PA Belo Vale, e ontem, de um homem de 63 anos que estava internado no Hospital Nossa Senhora das Graças. Assim, Sete Lagoas chega a 355 óbitos até o momento, 107 pacientes da cidade hospitalizados com resultado positivo, 241 pessoas em isolamento domiciliar e 15.542 já curados.

Hospitalizados

Dos 134 pacientes internados hoje, 61 estão em UTI e 73 em enfermaria. Entre os internados em UTI, são 48 de Sete Lagoas, quatro de Inhaúma, três de Prudente de Morais, dois de Caetanópolis, um de Cordisburgo, um de Santana de Pirapama e um de Capim Branco. Entre os internados, 109 testaram positivo para Covid, sete tiveram resultado negativo e 18 aguardam resultados de exames.

No Hospital Municipal estão 49 internados, sendo 30 em UTI. No Hospital Nossa Senhora das Graças são 23 internações, sendo seis em UTI, das quais cinco em leitos do SUS. No Hospital da Unimed são 26 pacientes internados, sendo 13 em UTI. E na UPA são 36 internados, 12 deles em UTI. A taxa de ocupação de leitos de UTI Covid, somando-se as unidades do SUS e da rede particular, se mantém em 111%. Considerando apenas os leitos de UTI do SUS, esse índice está em 104%. Lembrando que ocupação acima de 100% não significa que há pacientes sem atendimento, mas sim que estão em leitos que não estão cadastrados no SUS.

Onda Roxa

Em reunião realizada hoje pela manhã, o Comitê Extraordinário Covid-19, do Governo de Minas, manteve a microrregião de Sete Lagoas na onda roxa do Programa Minas Consciente, por pelo menos mais uma semana. Uma deliberação aprovada durante a reunião reforça a proibição de consumo interno nos estabelecimentos comerciais, como lanchonetes e padarias, priorizando o funcionamento interno e a prestação dos serviços na modalidade remota e por entrega de produtos.

Vacinação

A campanha Vacinação Solidária segue em Sete Lagoas. De forma voluntária, quem se vacina pode doar alimentos que serão destinados a famílias em situação de vulnerabilidade social neste momento de pandemia. Apoiam a campanha a CDL Sete Lagoas e o Sicoob Credisete. Participe! Os idosos de 74 anos de idade que tomaram a primeira dose da Coronavac (Butantan) há mais de 15 dias receberão a segunda dose do imunizante na próxima sexta-feira, 16, nos estacionamentos do Unifemm, Shopping Sete Lagoas e Faculdade Ciências da Vida, de 9h às 17h (a recomendação é que prefiram se vacinar de tarde, evitando filas e aglomerações comuns na parte da manhã). Os documentos necessários são comprovante da primeira dose e cartão do SUS ou CPF.

Até esta quarta-feira, 14, receberam a primeira dose da vacina em Sete Lagoas 29.898 pessoas, o que corresponde a 12,5% da população. São 6.279 profissionais da Saúde, 23.564 idosos e 55 profissionais de segurança pública. A segunda dose já foi aplicada em 9.307 pessoas, sendo 5.018 idosos e 4.289 profissionais da Saúde. Quem perdeu a data para se vacinar de acordo com sua idade pode procurar um dos pontos de vacinação com documento com foto, cartão do SUS e comprovante de endereço em nome do idoso. Continue seguindo as recomendações de uso de máscara, higiene frequente das mãos e distanciamento social. Dúvidas: 3773-2576 | Denúncias: 190 | Informações: www.setelagoas.mg.gov.br/ coronavirus

Renato AlexandrePrefeitura de Sete Lagoas – Ascom