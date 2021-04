Conselho Municipal de Trânsito e Transporte de Sete Lagoas é empossado

Membros do Conselho Municipal de Transporte e Trânsito foram empossados pela Prefeitura de Sete Lagoas na manhã dessa quarta-feira, 14. A cerimônia, que ocorreu de forma online por determinação dos órgãos competentes de saúde, a fim de evitar a disseminação do novo coronavírus, contou com a presença do prefeito Duílio de Castro, acompanhado pelo secretário adjunto de Transporte e Trânsito, Wagner de Oliveira. “Nossa intenção é transformar Sete Lagoas numa cidade turística e, para isso, devemos aprimorar toda estrutura viária a fim de termos um trânsito harmônico e fluente”, disse o prefeito.

O Conselho, criado pela Lei Municipal Nº 8.308/2013, conta com membros representantes do poder público municipal e da sociedade civil e tem o objetivo de fiscalizar e deliberar sobre as políticas de trânsito e transporte do município, observando as leis nacionais em vigor. Entre as suas competências, se destacam a avaliação e acompanhamento da política municipal de transporte e trânsito, propondo normas e diretrizes de planejamento, implantação e operação do sistema viário, dos sistemas de transporte público individual e coletivo e da mobilidade urbana, nos termos da Lei Orgânica Municipal.

Acompanhar a gestão dos serviços de transporte público municipal, os contratos de concessão e permissão de exploração dos serviços, fiscalizar a prestação dos serviços público e individual e participar de discussões sobre políticas tarifárias do transporte público municipal, também fazem parte de sua competência.

Conselheiros empossados para o biênio 2021/2023

I – Representando o Poder Público Municipal:

a) Representando a Secretaria Municipal de Obras, Segurança, Trânsito e Transporte:

Titular: Wagner Augusto de Oliveira

Suplente: Renato da Cunha Oliveira

b) Representando a Secretaria Municipal de Fazenda, Administração, Planejamento, Tecnologia e Comunicação Social:

Titular: André Chaves Gontijo

Suplente: Silvia Regina Rodrigues

c) Representando a Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Cultura:

Titular: Roselene Alves Teixeira

Suplente: Maria Tereza Carvalho de Vasconcelos

d) Representando a Secretaria Municipal de Saúde:

Titular: Amintas Alves de Oliveira

Suplente: Wagner de Souza Costa

e) Representando a Polícia Civil:

Titular: Tiago Taufer da Silva

Suplente: Maria Beatriz Cardoso

f) Representando a Polícia Militar:

Titular: 2º Sgt Eustáquio Simplício Júnior

Suplente: 2º Ten Matheus Guilherme de Oliveira Lima

g) Representando a Câmara Municipal:

Titular: Carlos Aparecida Teixeira de Souza

Suplente: João dos Santos

h) Representando o Corpo de Bombeiros:

Titular: 1º Ten BM Pedro Henrique Tavares Vieira Diniz

Suplente: Cap. BM Rafael de Figueiredo Barbosa

II – Representando a Sociedade Civil:

a) Representando as empresas do serviço municipal de transporte coletivo convencional:

Titular: Danilo Walker Cruvinel

Suplente: Adilson Ataíde dos Reis Borges

b) Representando os permissionários do serviço municipal de transporte coletivo alternativo:

Titular: Geraldo Itamar

Suplente: Erik Soares de Paula

c) Representando os operadores do serviço de transporte escolar urbano:

Titular: Augusto Braga de Oliveira

Suplente: Heron Ivo de Oliveira

d) Representando os empregados nos serviços de transporte coletivo, convencional e alternativo:

Titular: Mário Geraldo Alves de Paula

Suplente: Orlando Dias de Almeida

e) Representando o Sindicato de Moto-táxi:

Titular: Evaldo da Silva Cruz

Suplente: Ivanir Viana Mendes

f) Representando os proprietários de centros de formação de condutores:

Titular: Márcio Aparecido Pereira da Silva

Suplente: José Alberto de Araújo

g) Representando os estudantes:

Titular: Larissa Cristina Sousa Costa

Suplente: Amanda Freitas Rocha

h) Representando as Associações de Moradores de Bairros:

Titular: Felipe Tadeu Caetano Cota

Suplente: Joubert Ferreira

i) Representando o Sindicato das Indústrias e Comércio:

Titular: Evandro Avelar Duarte

Suplente: Alcimar Francisco da Silva

j) Representando os taxistas:

Titular: Anastácio Tavares

Suplente: Luiz Carlos Faria