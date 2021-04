Prefeitura continua evoluindo com o calendário de vacinação nesta quinta e sexta

A campanha Vacinação Solidária segue em Sete Lagoas. De forma voluntária, quem se vacina pode doar alimentos que serão destinados a famílias em situação de vulnerabilidade social neste momento de pandemia. Apoiam a campanha a CDL Sete Lagoas e o Sicoob Credisete. Participe!

Nesta quinta, 15, os idosos de 75 anos de idade que tomaram a primeira dose da Coronavac há mais de 15 dias receberão a segunda dose do imunizante nos estacionamentos do Unifemm, do Shopping Sete Lagoas e da Faculdade Ciências da Vida, de 9h às 17h (a recomendação é que prefiram se vacinar de tarde, evitando filas e aglomerações comuns na parte da manhã). Os documentos necessários são comprovante da primeira dose e cartão do SUS ou CPF.

Os idosos de 74 anos de idade que tomaram a primeira dose da Coronavac (Butantan) há mais de 15 dias receberão a segunda dose do imunizante na próxima sexta-feira, 16, nos estacionamentos do Unifemm, Shopping Sete Lagoas e Faculdade Ciências da Vida, de 9h às 17h (a recomendação é que prefiram se vacinar de tarde, evitando filas e aglomerações comuns na parte da manhã).

Documentos necessários: comprovante da primeira dose e cartão do SUS ou CPF. Aproveite para doar um alimento não perecível para a campanha Vacinação Solidária.

Quem perdeu a data para se vacinar de acordo com sua idade pode procurar um dos pontos de vacinação com documento com foto, cartão do SUS e comprovante de endereço em nome do idoso. Continue seguindo as recomendações de uso de máscara, higiene frequente das mãos e distanciamento social. Dúvidas: 3773-2576 | Denúncias: 190 | Informações: www.setelagoas.mg.gov.br/ coronavirus

Ascom/Prefeitura de Sete Lagoas