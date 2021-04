Sete Lagoas registra mais três óbitos, mas tem queda em ocupação de UTI; confira no boletim, desta quarta

Nesta quinta-feira idosos de 75 anos recebem segunda dose da Coronavac em Sete Lagoas

Sete Lagoas chega nesta quarta-feira, 14 de abril, somando 16.129 contaminações por Covid desde o início da pandemia, com a confirmação de mais 131 novos casos positivos, de 73 mulheres e 58 homens. Estão sendo monitoradas pela Secretaria Municipal de Saúde 2.038 pessoas e 3.965 já tiveram o acompanhamento concluído. Os testes negativos somam 29.918 desde o início da pandemia.

Três óbitos foram registrados ontem: um homem de 79 anos na Unimed, uma mulher de 97 anos na UPA e um homem de 66 anos no Hospital Municipal. Assim, a cidade chega hoje a 353 óbitos em decorrência de complicações da Covid. Hoje são 109 pacientes de Sete Lagoas hospitalizados com resultado positivo, 230 pessoas em isolamento domiciliar e 15.437 pacientes já curados.

Hospitalizados

Dos 140 pacientes internados hoje, 61 estão em UTI e 79 em enfermaria. Entre os internados em UTI, são 50 de Sete Lagoas, três de Prudente de Morais, três de Inhaúma, dois de Pompéu, Santana de Pirapama, um de Cordisburgo e um de Capim Branco. Entre os internados, 112 testaram positivo para Covid, sete tiveram resultado negativo e 21 aguardam resultados de exames.

No Hospital Municipal estão 46 internados, sendo 29 em UTI. No Hospital Nossa Senhora das Graças são 25 internações, sendo seis em UTI, das quais cinco em leitos do SUS. No Hospital da Unimed são 31 pacientes internados, sendo 14 em UTI. E na UPA estão hoje 38 internados, 12 deles em UTI. Somando-se todos os leitos UTI Covid na cidade, tanto públicos quanto particulares, a taxa de ocupação teve mais uma pequena queda e chega hoje a 111%. Se considerarmos apenas os leitos de UTI do SUS, esse índice se mantém em 102%.

Vacinação

A campanha Vacinação Solidária segue em Sete Lagoas. De forma voluntária, quem se vacina pode doar alimentos que serão destinados a famílias em situação de vulnerabilidade social neste momento de pandemia. Apoiam a campanha a CDL Sete Lagoas e o Sicoob Credisete. Participe! Amanhã os idosos de 75 anos de idade que tomaram a primeira dose da Coronavac há mais de 15 dias receberão a segunda dose do imunizante nos estacionamentos do Unifemm, do Shopping Sete Lagoas e da Faculdade Ciências da Vida, de 9h às 17h (a recomendação é que prefiram se vacinar de tarde, evitando filas e aglomerações comuns na parte da manhã). Os documentos necessários são comprovante da primeira dose e cartão do SUS ou CPF.

Até esta quarta-feira, 13, receberam a primeira dose da vacina em Sete Lagoas 27.963 pessoas, sendo 6.270 em profissionais da Saúde, 21.638 em idosos e 55 em profissionais de segurança pública. A segunda dose já foi aplicada em 9.304 pessoas, sendo 5.016 idosos e 4.288 profissionais da Saúde. Quem perdeu a data para se vacinar de acordo com sua idade pode procurar um dos pontos de vacinação com documento com foto, cartão do SUS e comprovante de endereço em nome do idoso. Continue seguindo as recomendações de uso de máscara, higiene frequente das mãos e distanciamento social. Dúvidas: 3773-2576 | Denúncias: 190 | Informações: www.setelagoas.mg.gov.br/ coronavirus

Renato AlexandrePrefeitura de Sete Lagoas – Ascom