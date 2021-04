Especialista dá dicas para evitar briga nas redes sociais

A intolerância tem sido a marca dos dias atuais. As discussões antes restritas aos ambientes da família, trabalho e amigos, ganharam as redes sociais e estão cada vez mais violentas. As pessoas se mostram cada vez mais impacientes, com dificuldade em aceitar a opinião do outro e querem ditar regras para a vida alheia.

Você também tem passado por isso e quer evitar desgaste? Seguir as lições dos samurais pode ser um dos caminhos. A filosofia oriental que norteia a conduta desses guerreiros pode ser uma aliada na luta contra a raiva, a discussão e até o rompimento de relações, muito comum nesses dias de inflexibilidade. Respirar fundo para acalmar as emoções, ter humildade em ouvir, coragem para aceitar e disciplina para corrigir as falhas são os preceitos básicos dos guerreiros orientais que devem ser colocados em prática ao se ouvir uma crítica. “É muito importante que todos nós nos dias de hoje estejamos abertos. Na nossa vida, praticamente 90% de tudo o que vivemos é relacionamento e comunicação. Muitas vezes nos enganamos a respeito de nós mesmos, por isso devemos aprender a ouvir e entender que o que absorvemos como crítica pode ser transformado em conselho”, diz o consultor de executivos, Wagner Thiele. O consultor explica que ao ouvir uma crítica, a pessoa deve acolher a essência do que foi dito e não dar tanta importância para o autor da mensagem. “O mensageiro não é importante. A mensagem sim. Receber uma crítica pode nos trazer sucesso e prosperidade”, afirma. Thiele alerta que se a dificuldade de absorver críticas persistir, o ideal é parar e respirar fundo. “Meditar é um dos caminhos mais saudáveis para aquietar a mente e deixar as emoções fluírem. Parar, concentrar na respiração e tentar esvaziar a mente tem um poder muito maior do que imaginamos”, diz.