Educação Municipal capacita profissionais em novo sistema informatizado

A Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Cultura iniciou na última quinta-feira, 8, a segunda etapa da formação em serviço para equipes escolares, buscando otimizar os processos administrativos e pedagógicos para garantir a qualidade e a continuidade da educação municipal por meio do Sistema Informatizado de Gestão Escolar, implantado pela Portaria Nº 287, de 18 de dezembro de 2020.

A capacitação consiste em apresentar as funcionalidades do sistema e discorrer sobre a obrigatoriedade da inserção e atualização dos dados na plataforma, dentro dos prazos indicados, para assegurar a fidedignidade e veracidade das informações, bem como os lançamentos diários, que dão condições às unidades de ensino para a expedição de documentos escolares. Além disso, preparar as equipes para operacionalizar o sistema informatizado no que tange ao lançamento de frequência dos alunos, avaliações, relatórios, boletim de resultados e envio das atividades aos estudantes.

A formação tem previsão de término para esta sexta-feira, 16, e envolve professores, pedagogos, secretários, auxiliares de secretaria, gestores escolares e técnicos da Secretaria Municipal de Educação. Os encontros ocorrem de segunda a sexta-feira, de 08h às 17h, por meio de plataformas digitais, tendo em vista a impossibilidade de reuniões presenciais por determinação dos órgãos competentes de saúde.

A primeira etapa da formação foi realizada no dia 11 de dezembro de 2020, para que os profissionais conhecessem o novo ambiente virtual. Em ambas as edições, cerca de 1.600 funcionários são envolvidos no processo. Segundo a secretária municipal de Educação, Esportes e Cultura, Roselene Alves Teixeira, a formação em serviço é fundamental para garantir a qualidade da informação, por meio de plataformas digitais. “Estamos vivendo um período atípico e, para que as coisas caminhem, é preciso nos adaptarmos. Estamos preocupados para não perdermos a qualidade do ensino e sempre manter o compromisso com o direito dos nossos alunos à escola”, comentou a secretária.