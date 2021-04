Com 127 novos casos positivos, Sete Lagoas registrou mais cinco óbitos; veja no boletim desta terça

Idosos de 65 anos serão vacinados contra Covid nesta quarta-feira

De acordo com o boletim epidemiológico desta terça-feira, 13, houve um aumento de 0,8% nas notificações de casos suspeitos nas últimas 24 horas. A Secretaria Municipal de Saúde monitora 2.118 pessoas e já encerrou esse acompanhamento para 3.887 pacientes. Os testes com resultado negativo já somam 29.702 desde o início da pandemia.

Cinco novos óbitos em decorrência de complicações da Covid foram incluídos nos registros: no dia 9, faleceu em casa um homem de 70 anos. Ontem foram três óbitos registrados no Hospital Municipal: um homem de 74 anos e duas mulheres, de 48 e 72 anos. E hoje pela manhã, um homem de 58 anos, que estava internado na UPA. Assim, Sete Lagoas chega hoje a 15.998 casos positivos, com a confirmação de 127 novos testes positivos: 69 mulheres e 58 homens. Entre os positivos, estão 350 óbitos, 115 pacientes da cidade hospitalizados, 246 pessoas em isolamento domiciliar e 15.287 já curados.

Hospitalizados

As internações por problemas respiratórios seguem estáveis, mas ainda altas. São 147 pacientes internados, sendo 63 em UTI e 84 em enfermaria. Entre os internados em UTI, são 52 de Sete Lagoas, três de Inhaúma, dois de Prudente de Morais, dois de Pompéu, e os demais de Funilândia, Santana de Pirapama, Cordisburgo e Capim Branco. Entre os internados, 126 testaram positivo para Covid, quatro tiveram resultado negativo e 17 aguardam resultados de exames.

No Hospital Municipal estão 46 internados, sendo 30 em UTI. No Hospital Nossa Senhora das Graças são 22 internações, sendo seis em UTI, das quais cinco em leitos do SUS. No Hospital da Unimed são 34 pacientes internados, sendo 16 em UTI. E na UPA são 45 internados, 11 em UTI. A taxa de ocupação de leitos de UTI Covid, somando-se as unidades do SUS e da rede particular, segue em 114,5%. Se considerarmos apenas os leitos de UTI do SUS, esse índice se mantém em 102%.

Vacinação

Mais uma etapa do cronograma de vacinação contra a Covid-19 foi divulgado. Nesta terça-feira, 13, receberam a segunda dose os idosos de 76 e 77 anos de idade que tomaram a primeira dose da Coronavac há mais de 15 dias. Amanhã, quarta-feira, recebem a primeira dose os idosos de 65 anos, em três locais: ginásio Dr. Márcio Paulino e estacionamentos das faculdades Santo Agostinho e Unifemm, de 08h30 às 17h.

Já na quinta-feira, dia 15, será a vez de os idosos de 75 anos que tomaram a primeira dose da Coronavac há mais de 15 dias receberem a segunda dose, nos estacionamentos do Unifemm, do Shopping Sete Lagoas e da Faculdade Ciências da Vida, de 9h às 17h. Em ambos os casos, a recomendação é que prefiram se vacinar de tarde, evitando filas e aglomerações comuns na parte da manhã. Idosos acamados ou com dificuldade de locomoção devem solicitar a vacina em domicílio ligando para o ESF mais próximo. Quem perdeu a data para se vacinar de acordo com sua idade pode procurar um dos dez pontos de vacinação com documento com foto, cartão do SUS e comprovante de endereço em nome do idoso.

Esclarecimento

A coordenação de Imunização do Município esclarece que segue rigorosamente os critérios de vacinação estabelecidos pelo Ministério da Saúde, e a aplicação das doses disponibilizadas pelo Governo do Estado, por meio da Superintendência Regional de Saúde, e que o quantitativo para a segunda dose é devidamente reservado para sua aplicação no prazo correto, evitando assim um prazo maior entre as doses.

Até a última segunda-feira, aproximadamente 12% da população de Sete Lagoas já havia recebido a primeira dose e a prioridade, agora, é aplicar tanto a segunda dose quanto a primeira às categorias profissionais e faixas etárias estabelecidas pelo Ministério da Saúde. Até o momento, o Estado forneceu doses suficientes para a aplicação da primeira dose em 52,6% da população entre 65 e 69 anos em Minas Gerais, impossibilitando, até o momento, a vacinação para públicos abaixo dessa faixa etária. Assim, o Município aguarda uma nova remessa de vacinas para anunciar o próximo cronograma. Continue seguindo as recomendações de uso de máscara, higiene frequente das mãos e distanciamento social. Dúvidas: 3773-2576 | Denúncias: 190 | Informações: www.setelagoas.mg.gov.br/ coronavirus

Renato Alexandre

Prefeitura de Sete Lagoas – Ascom