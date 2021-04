Jornada da Alimentação vai impulsionar pequenos negócios do setor da gastronomia da capital mineira 

Capacitação gratuita será oferecida on-line, entre 13 e 15 de abril

A pandemia evidenciou a necessidade dos negócios de alimentação se reinventarem. Para auxiliar os empreendedores do segmento a traçarem novas estratégias de gestão e ampliarem as vendas, a Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da Belotur, e o Sebrae Minas realizam, de 13 a 15 de abril, a Jornada da Alimentação, capacitação gratuita que será transmitida ao vivo pelo canal do YouTube do Sebrae Minas.

A Jornada da Alimentação abordará temas atuais e de interesse para os empreendedores do ramo, tais como: delivery, cardápio atraente e perfil do consumidor. Nos três dias, especialistas do setor e empreendedores convidados apresentarão boas práticas implementadas por meio das consultorias do Sebrae.

“Os participantes vão aprender a criar conteúdos para redes sociais e conhecer formas de melhorar o atendimento, a entrega, a gestão e a operação do negócio. Neste momento de pandemia, é importante que toda a equipe esteja alinhada ao propósito da empresa e às expectativas do cliente”, destaca o analista do Sebrae Minas Renato Lana.

A Jornada da Alimentação integra as ações do programa Prepara Gastronomia, que orienta pequenos negócios do segmento a se reestruturarem e planejarem a retomada de suas atividades de forma segura para funcionários e clientes.

“A pandemia trouxe uma aceleração da digitalização dos negócios e serviços em todos os setores da economia. O Prepara Gastronomia é um importante projeto de diagnóstico da reputação digital da gastronomia de Belo Horizonte. Depois de atender e capacitar cerca de 150 estabelecimentos nos últimos meses, foi pensada a realização desta ‘Jornada’ considerando os desafios e dores resultantes da escuta dos empreendedores deste segmento”, comenta Gilberto Castro, presidente da Belotur.

Desde o ano passado, os empreendedores e empresários estão recebendo conteúdos voltados especificamente para o setor de alimentação fora do lar, além de terem acesso a palestras e cursos online, e-books, artigos, planilhas e vídeos informativos.

Jornada da Alimentação

Data: 13 a 15 de abril

Hora: 15h às 16h

Transmissão: youtube.com/sebraeminas

Gratuito

Programação

13/04 – Como aumentar suas vendas pelo DELIVERY/APLICATIVO?

Transmissão: https://youtu.be/9TRnHCskZEM

14/04 – Seu cardápio é atraente? Dicas para lucrar mais.

Transmissão: https://youtu.be/gLZOfWaRrok

15/04 – O que o seu cliente compra e o que o seu funcionário vende?

Transmissão: https://youtu.be/MnQmReTDl50

