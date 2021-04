Cabos de semáforos foram furtados nesta terça-feira em Sete Lagoas

Na manhã desta terça-feira (13), os semáforos do cruzamento da Av. Renato Azeredo com a Rua Sebastião Mascarenhas, próximo à Câmara Municipal de Sete Lagoas, amanheceram desligados, causando grande transtornos para a fluidez do trânsito local que é intenso.

A Seltrans, foi informada da situação sendo constatado pela equipe de manutenção de que a causa do problema foi o furto de mais de 500 mts de cabos da sinalização ocorrido durante a madrugada desta terça-feira.

A Guarda Civil Municipal foi acionada e compareceu no local para levantamento da situação, lavrando-se a ocorrência.

