Prefeitura de Sete Lagoas continua evoluindo no calendário de vacinação de idosos contra a Covid-19.

Nesta quarta-feira, dia 14, será a vez dos idosos de 65 anos receberem a primeira dose da vacina, em três locais: ginásio Dr. Márcio Paulino e estacionamentos das faculdades Santo Agostinho e Unifemm, no horário de 8h30 às 17h .

Para evitar filas e aglomerações, à recomendação da Secretaria de Saúde é que se possível deixem para vacinar no período da tarde.

Os documentos necessários são: identidade com foto, cartão do SUS ou CPF e comprovante de endereço em nome do idoso e no caso daqueles que não têm o comprovante devem solicitar à Estratégia de Saúde da Família- ESF mais próxima de casa.

No caso de idosos acamados ou com dificuldade de locomoção, eles devem solicitar a vacinação em domicílio, ligando para o seu posto de saúde de referência.

Já na quinta-feira, 15, acontecerá a imunização com a 2ª dose para idosos de 75 anos, após intervalo mínimo de 15 dias que receberam a 1ª dose.

Dúvidas: 3773-2576 | Denúncias: 190 | Informações: www.setelagoas.mg.gov.br/coronavirus