100 dias da Gestão 2021/2024: Em meio à crise pandêmica, Prefeitura divulga balanço de ações

No último sábado, 10 de abril, a atual gestão municipal chegou a 100 dias de muito trabalho por Sete Lagoas. Em meio à maior crise de saúde mundial e, consequentemente, financeira de várias famílias e do próprio município, muitas ações foram realizadas em pouco tempo. Logo depois da posse, no dia 1º de janeiro, todos os cargos de confiança foram exonerados e o primeiro escalão foi formado.

SAÚDE

Logo na terceira semana do mês, teve início a campanha de vacinação contra a Covid-19 na cidade, priorizando os profissionais de saúde que lutam diariamente na linha de frente no combate à pandemia. Desde então, a campanha tem sido constantemente ampliada com novas faixas etárias e categorias sendo incluídas, bem como mais locais de vacinação disponíveis. O atendimento feito por servidores e voluntários tem sido bastante elogiado pela população. Uma campanha de vacinação solidária também foi implantada, em parceria com a CDL Sete Lagoas e o Sicoob Credisete, para arrecadação de alimentos para famílias em situação de vulnerabilidade social.

Além da vacinação, outras frentes foram abertas no combate à pandemia, como abertura de mais leitos; aquisição de mais equipamentos, insumos e respiradores; contratação de mais profissionais da saúde; parceria feita com a Faculdade Atenas vai possibilitar 900 atendimentos por mês na Saúde; decretos com medidas para evitar aglomerações; mutirão para vacinação contra Covid nos fins de semana e abertura de postos de saúde aos sábados exclusivamente para pacientes com sintomas gripais.

SEGURANÇA

Na segurança pública, a Guarda Civil Municipal também avançou, com treinamentos, aquisição de um canil e a realização de mais de mil fiscalizações mediante denúncias em dois meses.

LIMPEZA

O trabalho de embelezamento da cidade também não parou. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico e Turismo – por meio da Codesel – vem mantendo diariamente um intenso cronograma de capina e limpeza de espaços públicos, mutirões contra a dengue e forças-tarefas em parceria com os Bombeiros contra lotes mal cuidados.

OBRAS

Com relação às obras, tiveram continuidade os trabalhos de pavimentação nos bairros de Fátima e Boa Vista; quadras como a do bairro Santa Rosa foram reformadas; a drenagem e pavimentação das ruas Aldo Costa e Ricardo Medioli foram concluídas; outros serviços de drenagem e pavimentação foram retomados como no bairro Padre Teodoro e na rua Santa Juliana; o ginásio Vinício Dias Avelar recebeu reforma e pintura; um edital foi aberto para a instalação de um novo telhado no Casarão; e a cidade segue recebendo nova iluminação de LED em vários espaços públicos. Sem falar na tão sonhada retomada das obras do Hospital Regional, por meio de um trabalho diagnóstico anunciado em março.

ECONOMIA

No que diz respeito ao desenvolvimento econômico do Município, foram instituídos o programa de orientações fiscais e contábeis gratuitas para população de baixa renda e o programa de anistia em juros e multas. Na geração de emprego, foi lançado o PROMAE. Alvarás, Habite-se e outros documentos passaram a ser solicitados online e o Programa de Liberdade Econômica foi retomado para atrair mais investimentos.

SERVIDORES

Os servidores novamente não foram esquecidos. Além dos salários continuarem sendo quitados sempre no último dia útil do mês trabalhado, várias categorias de servidores foram capacitadas, como secretários escolares, professores da rede municipal de ensino e servidores da Assistência Social. Além disso, foram realizados chamamento público para contratação de profissionais da Educação e e processo seletivo para estágio de cursos técnicos e graduação.

EDUCAÇÃO

Na educação, Sete Lagoas recebeu projeto piloto para gestão eficiente do transporte escolar e mais de 15 mil kits escolares foram distribuídos para alunos em aulas remotas.

CAUSA ANIMAL

A Feira de Adoção de cães e gatos no Terminal Urbano também foi implementada e já permitiu a adoção de mais de 200 animais. Além disso, foram abertas inscrições online para castração gratuita de cães e gatos no Centro de Controle de Zoonoses.

Para o vice-prefeito, Dr. Euro Andrade, o mandato começou de maneira atípica. “Nossos esforços têm sido concentrados no combate da pandemia e assistência ao cidadão. Porém, o trabalho em todas as secretarias nunca parou e, brevemente, vamos dar atenção especial ao turismo. Uma maneira de garantir a recuperação econômica do município”, espera o vice-prefeito.

De acordo com o prefeito Duílio de Castro, o trabalho não pode parar. “Desde nosso primeiro mandato, em junho de 2019, sempre tivemos como meta a valorização do servidor e o desenvolvimento urbano e econômico da cidade. Naquela época não contávamos com os efeitos nocivos da pandemia, que ainda continua. Mas com muito trabalho e a parceria com entidades, empresas e a população, aos poucos vamos conseguindo avançar. Já fizemos muito em 100 dias. Faremos ainda mais nos próximos 1.360 dias”, completou o prefeito.

Renato AlexandrePrefeitura de Sete Lagoas – Ascom