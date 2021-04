Confira as ofertas de emprego disponíveis no UAI/Sine Sete Lagoas para esta terça-feira (13/04)

O atendimento para as vagas de emprego somente será realizado após agendamento prévio pelo link https://www.mg.gov.br/conteudo/agendamento-online/intermediacao-de-mao-de-obra

ELETRICISTA FORÇA E CONTROLE

Interligação de painéis elétricos, comando, cabos. Contrato intermitente – Obra em Sete Lagoas (45 a 75 dias)

Experiência: 06 meses na carteira – Curso de Elétrica e NR10 – Fundamental completo

ELETRICISTA MONTADOR

Realizar montagem de cabos elétricos, bandejas, equipamentos dentre outras funções. Contrato intermitente – Obra em Sete Lagoas (45 a 75 dias)

Experiência: 06 meses na carteira – Curso de Elétrica e NR10 – Fundamental completo

OPERADOR DE EMPILHADEIRA – VAGA TEMPORÁRIA

Experiência em empilhadeira retrátil. Disponibilidade de horário.

Experiência: 06 meses na carteira – CNH: B – Ensino Médio – Vaga temporária

TROCADOR DE ÓLEO

Troca de óleo caminhão e carro.

Experiência: 03 meses na função

AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO

Experiência na área de Expedição (Emissão de NFs, Cte, liberação de motoristas)

Experiência: 06 meses na carteira – Ensino Médio Completo

AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA

Realizar carga e descarga de produtos acabados e matéria-prima.

Experiência: 06 meses na função – Contrato intermitente

AUXILIAR DE FATURAMENTO

IMPRESCINDIVEL: Experiência com emissão de notas fiscais, cotação de transportes, liberação de transportes, liberação dos produtos produzidos.

Experiência: 06 meses na carteira – Ensino Médio Completo

MECÂNICO DE FREIO

Substituição de lona de freio, revisão de cubo, dentre outras funções.

Experiência: 06 meses na carteira

AUXILIAR FISCAL

Imprescindível experiência na função atuando em Contabilidade

Experiência: 06 meses na carteira – Superior em andamento/Completo: Ciências Contábeis ou Áreas afins

TROCADOR DE ÓLEO

Troca de óleo de motor, caixa, diferencial de carros (automóveis e caminhões)

Experiência: 06 meses na carteira

ENLONADOR DE CAMINHÃO

Enlonar caminhões retirando e colocando tampa e lona. Limpeza da área de trabalho.

Fundamental completo – Veiculo próprio para deslocamento até o local de trabalho – Moto ou carro – CNH: A ou B

SUPERVISOR DE LOGÍSTICA

Imprescindível experiência em gestão de câmara fria, experiência em gestão de equipes e gestão de expedição.

Experiência: 06 meses na carteira – superior completo: Logística/Adm ou áreas afins

MOTORISTA DE CAMINHÃO MUNCK

Imprescindível: curso na função atualizado

Experiência: 06 meses na carteira – CNH: D – Disponibilidade para realizar viagens-obras em todo o brasil (Empresa oferece estadia/transporte/alimentação)

MOTORISTA

Imprescindível: Curso de Transporte Coletivo – MOPP (atualizado)

Experiência: comprovada na carteira na função – CNH: B (Desejável – D) – Disponibilidade para realizar viagens- obras em todo o brasil (Empresa oferece estadia/transporte/alimentação)

AUXILIAR DE ELETRICISTA DE AUTOS

Conhecimento na área.

Experiência: 03 meses na função

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (FROTA)

Realizar planejamento da manutenção periódica da frota. Controlar multas e sinistros através de treinamentos e orientações e procedimentos. Monitorar a utilização e quilometragem dos veículos. Dar assistência para compra de peças e novos veículos. Planejar o abastecimento dos veículos e garantir a conservação e o bom funcionamento de toda a frota. Disponibilidade para realizar viagens-obras em todo o brasil (empresa oferece estadia/transporte/alimentação)

Experiência: 06 meses na carteira – Ensino Médio Completo – CNH: B

GERENTE COMERCIAL (LOJA)

Responsável pela gestão da loja, pessoas, processos, operação, resultado, estrutura, qualidade das vendas e satisfação dos clientes. Gerencia os indicadores qualitativos, quantitativos e processos que envolvem a operação, assegurando a superação dos objetivos e metas estabelecidas. Necessário experiência no varejo. Experiência em Telefonia será um diferencial.

Experiência: 06 meses na carteira – Ensino Médio Completo

AJUDANTE DE BOMBEIRO HIDRÁULICO

Auxiliar na manutenção, montagem e reparos de instalações hidráulicas como tubulações de água, redes de esgoto, encanamentos, entre outros.

Experiência: 06 meses na carteira

MECÂNICO ALINHADOR

Alinhamento de pneus.

Experiência: 06 meses na carteira – CNH: B

PEDREIRO

Experiência: 06 meses na carteira – Disponibilidade para realizar viagens

OPERADOR DE MÁQUINA

Operar máquina SMD movimentação de madeira. Imprescindível experiência na função.

Experiência: 06 meses na carteira – CNH: B – Curso: Operador de pá carregadeira

AUXILIAR DE MECÂNICO DE MOTOS

Colar pneus e câmaras de ar, troca e ajuste de transmissão de motos, troca de lonas e pastilhas de freio, lubrificação de cabos e comandos, lavação de motos.

Experiência: comprovada na função

SERVENTE DE OBRAS

Experiência: 06 meses na carteira

PEDREIRO DE ACABAMENTO

Experiência com acabamento

Experiência: 06 meses na carteira

BALCONISTA

Experiência em vendas, ramo de atuação: venda de maquinas de solda e produtos voltados para esse segmento.

Experiência: 06 meses na carteira – Ensino Médio Completo – CNH: B

AUXILIAR DE FATURAMENTO

Emissão de NF, controle e lançamento no sistema das mesmas (controle de entrada e saída), parte fiscal da empresa, emissão e controle de boletos. Necessário experiência nas funções descritas.

Experiência: 06 meses na carteira – Técnico em Contabilidade ou Superior (Contábeis ou Administração)

OPERADOR DE TELEMARKETING

Atuar no segmento de empréstimo consignado

Experiência: 06 meses na carteira – Ensino Médio Completo

OPERADOR DE PRODUÇÃO

Atuar no setor de produção das empresas, operando máquinas e auxiliando em processos das linhas de produção, tais como: separação de produtos e materiais, abastecimento das linhas de produção, controle de qualidade, limpeza das máquinas, organização do ambiente de produção e etc.

Experiência na função – disponibilidade para ficar durante a semana em Papagaios a empresa oferece alojamento/alimentação/transporte – Ensino Médio Completo

VENDEDOR DE SERVIÇOS/OPERADOR DE TELEMARKETING

Realizar venda de empréstimos consignados através de telemarketing.

Experiência: 06 meses na carteira em telemarketing – Ensino Médio Completo

AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

Imprescindível ter experiência no segmento de empréstimo consignado com digitação de contratos e pendências.

Experiência: 06 meses na carteira – Ensino Médio Completo

MECÂNICO DE MOTOR A DIESEL

Elabora planos de manutenção; realizar manutenções de motores, sistemas e partes de veículos automotores. Substituir peças, reparar e testar desempenho de componentes e sistemas de veículos.

Experiência na função – Ensino Médio – Disponibilidade para ficar durante a semana em Papagaios a empresa oferece alojamento/alimentação/transporte

LANTERNEIRO/FUNILEIRO

Atuar na reparação de veículos pesados, realizando atividades de troca de peças, alinhamento e reparação.

Experiência: 06 meses na carteira

UAI/ SINE Sete Lagoas

A UAI Sete Lagoas está localizada na Rua Cachoeira da Prata, 473, Bairro Canaan. O agendamento do atendimento deverá ser feito através do site https://www.mg.gov.br/conteudo/agendamento-online/intermediacao-de-mao-de-obra

Os interessados nas vagas devem apresentar:

PIS/ PASEP/ NIS/ NIT, Carteira de Trabalho, RG, CPF e currículo.

Para fazer o pré-cadastramento no Sistema Mais Emprego, acesse:

http://maisemprego.mte.gov.br/portal/pages/trabalhador.xhtml

ATENÇÃO: É importante observar que as unidades do SINE encaminham os trabalhadores compatíveis com o perfil exigido pelas empresas e também possuem um limite de encaminhamentos para cada vaga. Portanto, não é garantido ao trabalhador ser encaminhado para a vaga de seu interesse. As vagas ficarão visíveis até o seu preenchimento ou expiração do prazo estipulado pela empresa.

Informações pelo (31) 3697-5900

Com UAI/SINE