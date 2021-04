Notícias do Coelho: Confira a programação da equipe masculina nesta semana

Após ser superado pela Tombense, o América terá uma semana mesclada entre Copa do Brasil e Campeonato Mineiro. Buscando se recuperar para seguir na luta pela liderança e na classificação para o torneio nacional, a equipe comandada pelo técnico Lisca enfrentará, nesta quarta, o Ferroviário-CE, e depois, no sábado, o Coimbra-MG. Ambas as partidas serão disputadas na casa do Coelhão, a Arena Independência.