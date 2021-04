Sistema Fecomércio MG, Sesc, Senac e Sindicatos Empresariais promovem evento voltado aos gestores municipais

Programado para o dia 28 de abril, “Transforma Minas” visa apoiar na elaboração de ações educacionais, culturais e sociais estratégicas direcionadas às atividades do comércio de bens, serviços e turismo

Contribuir para o fortalecimento de ações que valorizem o comércio de bens, serviços e turismo de Minas Gerais. Com esse objetivo, o Sistema Fecomércio MG, Sesc e Senac e Sindicatos Empresariais promovem, no dia 28 de abril, o evento “Transforma Minas”. A iniciativa, direcionada aos gestores municipais do estado, tem o intuito de oferecer subsídios para uma gestão mais sustentável, estratégica e focada em resultados positivos para as cidades mineiras.

O evento gratuito e on-line terá uma programação diversificada, com temas voltados ao debate sobre os desafios da administração pública em 2021, os cenários e as oportunidades para as prefeituras, as perspectivas para o futuro pós-pandemia, dentre outros painéis.

Entre os convidados estão o governador de Minas, Romeu Zema; a secretária de Estado de Desenvolvimento Social, Elizabeth Jucá; o secretário adjunto de Desenvolvimento Econômico, Fernando Passalio; o presidente da Associação Mineira de Municípios (AMM), Julvan Lacerda; o jornalista Willian Waack; além do time de especialistas que compõem o Sistema Fecomércio MG.

A presidente interina da Fecomércio MG, Maria Luiza Maia Oliveira, destaca que o “Transforma Minas” busca aproximar os novos prefeitos e secretários municipais das instituições do Sistema Fecomércio MG. “Por meio de uma programação de qualidade, o evento visa apoiar os gestores municipais na elaboração de ações educacionais, culturais e sociais estratégicas voltadas ao comércio de bens, serviços e turismo. Além disso, reforça um dos nossos pilares, a interiorização, ao promover ações que fortaleçam a nossa representatividade nas áreas sindical, social, comercial e de aprendizagem por todo o estado.”

Entre as atividades do “Transforma Minas” estão a apresentação de ações e do portfólio de produtos e serviços do Sistema Fecomércio MG, além de oferta de conteúdos atuais e técnicos relevantes à gestão pública.

“Será também uma oportunidade para troca de experiências e aprendizado entre os próprios participantes. Reuniremos gestores que lidam com realidades diferentes, que poderão adquirir novos conhecimentos e estabelecer parcerias”, salientou o presidente do Conselho Regional do Sesc e do Senac em Minas, Valdeci Cavalcante.

As inscrições estão abertas e podem ser feitas no site do Sympla. O evento terá transmissão simultânea pelo YouTube da Fecomércio MG para todas as prefeituras cadastradas. O “Transforma Minas” é uma realização do Sistema Fecomércio MG, Sesc e Senac e Sindicatos Empresariais, com o apoio do governo de Minas, da Associação Mineira de Munícipios (AMM) e da DMT Palestras.

Serviço | Evento “Transforma Minas”

Data: 28 de abril (quarta-feira)

Horário: 9h30 às 18h

Inscrições: no site do Sympla

Transmissão: pelo canal do YouTube da Fecomércio MG

Confira a programação completa:

09h30 – Abertura do evento

Com a Presidência do Sistema Fecomércio MG, Sesc, Senac e Sindicatos Empresariais

10h – Palestra “Jeito mineiro de administrar”

Romeu Zema – Governador do Estado de Minas Gerais

10h30 – Mesa redonda “Os desafios dos municípios mineiros em 2021”

Romeu Zema – Governador do Estado de Minas Gerais

Willian Waack – Jornalista com mais de 50 anos de profissão e âncora do jornalismo da CNN Brasil

Guilherme Almeida (mediador) – Economista-chefe da Fecomércio MG

11h – “O Brasil em 2021: cenários e desafios para municípios”

William Waack – Jornalista com mais de 50 anos de profissão e atual âncora do jornalismo da CNN Brasil

11h30 – Painel “Gestão e perspectivas do turismo pós-pandemia”

Antônio Henrique Borges de Paula – Diretor de Relações Institucionais do Senac Nacional

Leônidas Oliveira – Secretário de Estado de Cultura e Turismo

Manoela Marques – Gerente de Turismo Social e Hospitalidade do Sesc em Minas

12h10 – Pausa para almoço

14h – Painel “As oportunidades do SUS em Minas Gerais”

Joziana Muniz de Paiva Barçante – Coordenadora do LabCovid/UFLA

Luciana Barros – Gerente de Saúde do Sesc em Minas

14h40 – Painel “Educação mineira para transformar vidas”

Giovane Castro – Professor de MBA do Senac em Minas

Gustavo Henrique Escobar Guimarães – Superintende Educacional do Senac em Minas

Maria Emília Caldeira Pereira da Silva – Gerente de Educação do Sesc em Minas

15h20 – Painel “Transformar e incluir de forma sustentável”

Adriano Carvalho – Secretário de Desenvolvimento Econômico de Extrema

Elizabeth Jucá – Secretária de Estado de Desenvolvimento Social

16h – Painel “Os pilares para o desenvolvimento econômico do Estado de Minas Gerais”

Fernando Passalio – Secretário adjunto de Desenvolvimento Econômico

Guilherme Almeida – Economista-chefe da Fecomércio MG

Julvan Lacerda – Presidente da Associação Mineira de Municípios (AMM)

16h40 – Palestra “Os 10 mandamentos da nova gestão pública”

Renato Mendes – Co-fundador da Aceleradora Organica, do fundo de investimento Organica 10.4.3 e autor do best-seller “Mude ou Morra”

17h40 – Encerramento

Assessoria de Imprensa Fecomércio MG