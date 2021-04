Taxa de ocupação de leitos de UTI Covid em Sete Lagoas volta a subir. Dos internados, 120 testaram positivo para a Covid

Prefeitura divulga cronograma de segunda dose para idosos de 76 e 77 anos.



Sete Lagoas inicia a semana com 15.871 contaminações por Covid desde o início da pandemia, com a confirmação de mais 197 novos casos positivos desde a última sexta-feira, sendo 108 mulheres e 89 homens. Estão sendo monitoradas pela Secretaria Municipal de Saúde 2.144 pessoas e 3.823 já tiveram o acompanhamento concluído. Os testes negativos somam 29.461 desde o início da pandemia.

Mais seis óbitos por complicações da Covid foram confirmados: na última sexta-feira, dia 9, uma mulher de 60 anos que estava internada no Hospital Municipal; no sábado, dia 10, um homem de 50 anos também no Municipal; e neste domingo, 11, um homem de 54 anos e uma mulher de 69 anos no Hospital Municipal, uma mulher de 67 anos no Hospital Nossa Senhora das Graças e um homem de 72 anos na UPA. Assim, Sete Lagoas chega a 345 óbitos até o momento, 115 pacientes de Sete Lagoas hospitalizados com resultado positivo, 301 pessoas em isolamento domiciliar e 15.110 pacientes já curados.

Hospitalizados

Hoje são 144 pacientes internados por causas respiratórias na cidade, sendo 63 UTI e 81 em enfermaria. Entre os internados em UTI, são 54 de Sete Lagoas, dois de Pompéu, dois de Prudente de Morais, dois de Inhaúma, um de Santana de Pirapama, um de Cordisburgo e um de Capim Branco. Entre os internados, 120 testaram positivo para Covid, cinco tiveram resultado negativo e 19 aguardam resultados de exames.

No Hospital Municipal estão 48 internados, sendo 30 em UTI. No Hospital Nossa Senhora das Graças são 17 internações, sendo cinco em UTI, todas em leitos do SUS. No Hospital da Unimed são 33 pacientes internados, sendo 16 em UTI. E na UPA 46 internados, 12 deles em UTI. A taxa de ocupação de leitos de UTI Covid, somando-se as unidades do SUS e da rede particular, voltou a subir e hoje está em 114,5%. Se considerarmos apenas os leitos de UTI do SUS, esse índice está em 104,5%.

Igrejas e Serra

Na última quinta-feira o Diário Oficial do Município trouxe o Decreto Municipal 6.514, que suspende a restrição de horário para funcionamento das igrejas, tendo em vista o fim do toque de recolher, desde que sejam respeitados os protocolos sanitários, especialmente o distanciamento social, o uso de máscaras, e a capacidade máxima de lotação de 30%. O decreto também manteve a proibição do acesso de veículos à Serra de Santa Helena, de 20h de sexta-feira às 05h de segunda, enquanto o município vigorar na Onda Roxa do Programa Minas Consciente.

Vacinação

Mais uma etapa do cronograma de vacinação contra a Covid-19 foi divulgado. Nesta terça-feira, 13, os idosos de 76 e 77 anos de idade que tomaram a primeira dose da Coronavac (Butantan) há mais de 15 dias receberão a segunda dose do imunizante. Os locais de vacinação são os estacionamentos do Unifemm, do Shopping Sete Lagoas e da Faculdade Ciência da Vida, de 9h às 17h. Os documentos necessários são comprovante da primeira dose e cartão do SUS ou CPF. Idosos acamados ou com dificuldade de locomoção devem solicitar a vacina em domicílio ligando para o ESF mais próximo. A Prefeitura aguarda a chegada de um novo quantitativo de doses para divulgar um novo cronograma de vacinação.

Até esta sexta-feira, 9, receberam a primeira dose da vacina em Sete Lagoas 27.959 pessoas. Deste total, 6.268 foram aplicadas em profissionais da Saúde, 21.636 em idosos e 55 em bombeiros. A segunda dose já foi aplicada em 8.070 pessoas, sendo 3.783 idosos e 4.287 profissionais da Saúde. Quem perdeu a data para se vacinar de acordo com sua idade pode procurar um dos dez pontos de vacinação com documento com foto, cartão do SUS e comprovante de endereço em nome do idoso. Continue seguindo as recomendações de uso de máscara, higiene frequente das mãos e distanciamento social. Dúvidas: 3773-2576 | Denúncias: 190 | Informações: www.setelagoas.mg.gov.br/ coronavirus