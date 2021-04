Cruzeiro x Atlético: prováveis escalações e como acompanhar ao vivo o jogo pelo Mineiro

Duelo acontece às 16h, no Mineirão, pela 9ª rodada do Estadual e com mando de campo da Raposa

Cruzeiro e Atlético colocam fim, às 16h deste domingo, no Mineirão, ao período de exatos 400 dias sem a disputa do superclássico mineiro. Com mando de campo da Raposa, as equipes medem força nesta tarde pela 9ª rodada do Campeonato Mineiro.

O último encontro entre os rivais aconteceu no dia 7 de março do ano passado, em duelo válido pela 8ª rodada do Estadual. O Galo saiu vencedor, por 2 a 1, naquele que foi o único clássico disputado na temporada 2020.

Passados os 400 dias do último embate, as equipes chegam para o confronto desta tarde buscando a vitória para assegurar diferentes objetivos.

Resultados na prática

Além do fator técnico, o camisa 95 tem boas chances de deixar o time titular pelo lado tático. O técnico Felipe Conceição, frente ao qualificado ataque do Atlético, deve optar por dar mais sustentação defensiva ao meio-campo e, assim, promover a entrada do volante Rômulo, que vem jogando bem saindo do banco de reservas. Mais à frente, Airton não se firmou na ponta-esquerda e deve dar lugar a Felipe Augusto ou William Pottker. Os dois últimos saíram do banco de reservas para fazerem os gols da vitória contra o Coimbra e disputam vaga. O zagueiro Manoel, na condição de titular e experiente em clássicos, estava cotado para formar a dupla de zaga com Ramon após cumprir suspensão automática. No entanto, o camisa 32 negocia sua saída da Raposa e pediu à comissão técnica para não ser relacionado para enfrentar o Atlético. Assim, o jovem Weverton, que já havia substituído Manoel na rodada anterior, ganhará sequência ao lado de Ramon. Como opção no banco de reservas para a zaga, a Raposa terá a presença de Eduardo Brock, recuperado de lesão. Atlético O técnico Cuca não deverá repetir a escalação que venceu o Pouso Alegre na rodada anterior, por 1 a 0. Isso porque o comandante Alvinegro ganhará a volta da sensação do Galo na temporada, o meia Nacho Fernández. Com três gols e duas assistências em apenas três jogos, o argentino foi poupado no jogo passado. Além disso, sem Nacho, Cuca mandou a campo contra o Pousão quatro atacantes, com Vargas e Eduardo Sasha juntos. É provável que o chileno, autor do gol da vitória passada, ganhe a chance como único comandante de ataque. Savarino e Hulk, que alternaram a titularidade na ponta direita nas últimas duas partidas, brigam pela vaga. Não está descartado, como possível surpresa, que o volante Tchê Tchê pode estrear com a camisa alvinegra e aparecer entre os titulares, no lugar do argentino Matías Zaracho. A contratação de Tchê Tchê foi um pedido do técnico Cuca, que trabalhou com o jogador durante as últimas passagens por Palmeiras e São Paulo. Como o volante vinha participando normalmente do início de temporada do Tricolor Paulista e é de confiança do comandante atleticano, não está descartado que o meio-campista faça o debute pelo Atlético justamente no clássico. Cruzeiro x Atlético Cruzeiro: Fábio; Cáceres, Weverton, Ramon e Matheus Pereira; Adriano, Matheus Barbosa e Marcinho (Rômulo); Airton (Felipe Augusto ou Willliam Pottker), Bruno José e Rafael Sobis. Técnico: Felipe Conceição Atlético: Everson; Guga, Réver (Igor Rabello), Alonso e Arana; Allan, Zaracho (Tchê Tchê) e Nacho Fernández; Keno, Savarino (Hulk) e Vargas (Sasha). Técnico: Cuca Motivo: 9ª rodada do Campeonato Mineiro

Data: 11 de abril de 2021, domingo, às 16h

Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG) Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva

Auxiliares: Guilherme Dias Camilo / Celso Luiz da Silva

Fonte: Itatiaia