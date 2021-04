Carreata pró-Bolsonaro em BH pede volta de cultos presenciais e reabertura do comércio

Objetivo é seguir até a sede do 12º Batalhão de Infantaria do Exército, no Barro Preto

Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro fazem carreata na manhã deste domingo em Belo Horizonte.

Entre as bandeiras defendidas pelo grupo estão a permissão para cultos presenciais e a abertura do comércio e do setor de serviços.

Os manifestantes começaram a concentração na Praça do Papa, no bairro Mangabeiras, região Centro-Sul de BH.

O objetivo é seguir em carreata até a sede do 12º Batalhão de Infantaria do Exército, no Barro Preto, também no Centro-Sul.

Um dos participantes da carreata é o empresário César Bacha, de 57 anos. “É um domingo abençoado, que sirva para os nossos governantes entenderem que queremos um tratamento preventivo profilático, parar com esse genocídio no Brasil. Precisamos trabalhar, precisamos ir à Igreja”, diz.

Fonte:Itatiaia