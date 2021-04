Motociclista bate de frente com coletivo na Várzea; vítima morreu no local

Um grave acidente aconteceu na noite desse sábado (10), no Bairro da Várzea em Sete Lagoas. Um motociclista, ao perder o controle de sua moto, invadiu a contramão da pista de rolagem vindo a colidir com um ônibus da empresa Turi Transportes, próximo a garagem da Prefeitura Municipal.

O acidente aconteceu devido a invasão da pista contrária pelo motociclista R.C.G que ao tentar fazer uma curva e não conseguir veio a chocar-se, frontalmente com o ônibus.

A equipe do SAMU foi chamada e após verificação constatou, que a vítima não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no local do acidente.