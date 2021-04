Cruzeiro tem quase todo o time mudado em relação ao último clássico; Galo alterou meia equipe

No último duelo, Cruzeiro buscava montar elenco, enquanto Atlético não tinha iniciado série de contratações

Cruzeiro e Atlético entrarão em campo neste domingo (11) para, 400 dias depois, se reencontrarem no clássico estadual. A partida é válida pela nona rodada do Campeonato Mineiro e acontecerá no Mineirão, às 16h. O último encontro entre Raposa e Galo aconteceu também no Gigante da Pampulha e pela competição regional, no dia 7 de março de 2020. Mas, se tratando do duelo em si, as coincidências param por aí.

Principalmente porque Raposa e Galo terão escalações bem diferentes em relação ao último encontro. Considerando os prováveis titulares de ambos, o Cruzeiro tem quase todo o time mudado, enquanto o Galo alterou meia equipe.

Pelo lado azul do duelo, considerando apenas os jogadores que entraram em campo, somente o goleiro Fábio e os atacantes Marcelo Moreno e Thiago permanecem no elenco. Hoje, somente o arqueiro é titular.

Do lado alvinegro, a lista de remanescentes, aplicado o mesmo critério anterior, é maior: Guga, Igor Rabello, Gabriel, Guilherme Arana, Jair, Allan, Nathan, Savarino e Diego Tardelli. Todos entraram em campo na vitória da equipe por 2 a 1 sobre o maior rival.

Guga, Arana e Allan são titulares do técnico Cuca. Gabriel e Nathan são considerados reservas. O volante Jair e o atacante Diego Tardelli se recuperam de lesão e não devem ser relacionados. Igor Rabello disputa um lugar no time com Réver, enquanto Savarino também briga por vaga com Hulk.

Estendendo a lista de mudanças para todos os jogadores relacionados para o clássico do ano passado, o número de alterações é ainda maior. Dos 23 relacionados para o Galo, somente 10 figuram no atual elenco. Dos 22 cruzeirenses, apenas seis ainda fazem parte do plantel.

Confira a ficha técnica do duelo de 2020:

Atlético 2 x 1 Cruzeiro

Atlético: Victor; Guga*, Igor Rabello*, Gabriel* e Guilherme Arana*; Jair*, Allan* (Marquinhos) e Nathan*; Otero, Savarino* (Cazares) e Ricardo Oliveira (Diego Tardelli*). Técnico (interino): James Freitas

Banco de reservas: Michael, Patric, Gustavo Henrique, Iago Maidana, Fábio Santos, Ramón Martínez, Hyoran*, Edinho e Di Santo.

Cruzeiro: Fábio*; Edílson, Cacá, Arthur e João Lucas; Edu (Jean), Jadsom Silva e Pedro Bicalho (Jhonata Robert); Maurício (Thiago*), Everton Felipe e Marcelo Moreno*. Técnico: Adilson Batista

Banco de reservas: Vitor Eudes*, Valdir, Rafael Santos, Robinho, Marco Antônio*, Welinton*, Alexandre Jesus e Roberson.

Gols: Igor Rabello (36/1ºT), Thiago (21/2ºT), Otero (47/2ºT).

Motivo: 8ª rodada do Campeonato Mineiro 2020

Data: 7 de março de 2020, sábado, às 19h

Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

*Jogadores que ainda integram atual elenco dos times

Fonte: Itatiaia