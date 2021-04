Cruzeiro x Atlético: após polêmicas de torcida única e 10%, clássico será sem público pela 1ª vez

O maior clássico de Minas será disputado sem torcida pela primeira vez na história. Devido à pandemia da covid-19, os eventos esportivos no Brasil têm ocorrido sem público desde meados do ano passado. Desta forma, Cruzeiro e Atlético, que acostumaram a se enfrentar diante de milhares de pessoas no Mineirão, vão duelar neste domingo, às 16h, em um Gigante da Pampulha completamente vazio.

Não há registro de um clássico entre Cruzeiro e Atlético disputado sem torcida. A partida, que já reuniu mais de 100 mil pessoas no Mineirão em algumas oportunidades nas décadas de 1960, 1970 e 1980, agora terá apenas os gritos dos jogadores em campo e dos treinadores à beira do gramado.

O curioso é que o clássico entre Cruzeiro e Atlético passou a última década cercado de polêmicas sobre o público. De 2012, quando Atlético passou a mandar suas partidas no Independência, até 2015, o time celeste fez apenas um jogo com as duas torcidas no Horto (em outubro de 2013). A diretoria da Raposa abriu mão do direito dos ingressos por segurança, devido a uma briga entre cruzeirenses nas arquibancadas do estádio.

Em contrapartida, a diretoria celeste começou a exigir que os duelos no Mineirão, em que era o mandante, tivessem apenas cruzeirenses. No entanto, o Atlético impunha obstáculos e estabelecia que deveria ter, no mínimo, 10% de torcedores alvinegros no Gigante da Pampulha. Em toda semana de clássico a briga nos bastidores era certa.

Em 2014, na final da Copa do Brasil, a disputa entre os arquirrivais foi parar no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) porque a Raposa queria ceder apenas 1.000 ingressos ao Galo para o jogo de volta, no Mineirão, ao invés dos 10%, como determina o Estatuto do Torcedor e o Regulamento Geral da CBF. No duelo de ida, no Independência, a diretoria celeste abriu mão dos bilhetes e o clássico aconteceu apenas com atleticanos no estádio.

Mas, a partir de meados de 2015, o Cruzeiro voltou a exigir os bilhetes a que tinha direito para os clássicos no Independência e a “disputa” nos bastidores se arrefeceu.

O último clássico entre Cruzeiro e Atlético foi disputado em 7 de março do ano passado, nove dias antes da paralisação do Campeonato Mineiro – e de todos os outros Estaduais pelo Brasil – por conta da pandemia do novo coronavírus. Desde julho de 2020, o futebol brasileiro foi autorizado a retornar diante de protocolos sanitários – que incluem testagem quase diária dos jogadores e integrantes das comissões técnicas –, mas todos os jogos no país são realizados sem torcida.

Fonte: Itatiaia