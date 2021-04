Hospital Municipal de Sete Lagoas realiza cirurgias cerebrais de alta complexidad

A Prefeitura de Sete Lagoas vem ampliando sua estrutura a cada dia, principalmente no setor de saúde. Cirurgias de cabeça e de acesso à base de crânio já são ofertadas à população e, segundo a coordenadora da rede de urgência e emergência, Cíntia Teixeira Andrade, há 13 anos atuando na Secretaria Municipal de Saúde, nunca foram ofertados serviços de tamanha complexidade. “A gente fica muito emocionado em poder proporcionar atendimento de tamanha qualidade à população”, salientou a coordenadora.

Com a nova reestruturação, o Hospital Municipal passa a ter capacidade técnica e material para realizar procedimentos que, antes, a resolutividade se concentrava em Belo Horizonte, gerando transtornos em relação ao deslocamento e o tempo de espera por uma vaga em leito de Centro de Terapia Intensiva (CTI) ou até mesmo em enfermaria. Entre os procedimentos agora ofertados estão clipagem de cirurgias de aneurisma, desobstrução das artérias carótidas evitando um possível acidente vascular cerebral (AVC), traumas de colunas e quadros degenerativos de dores lombares.

O prefeito Duílio de Castro visitou, na tarde desta quarta-feira, 7, a primeira mulher a ser submetida à cirurgia de aneurisma cerebral em Sete Lagoas. O procedimento foi realizado no dia 8 de março e a senhora Claudiane Fernandes, de 41 anos, já se recupera em casa. “Para nós é uma vitória muito grande e queríamos agradecer a toda equipe de saúde e parabenizar Sete Lagoas por mais uma conquista”, comentou o prefeito.

Na manhã do mesmo dia, a terceira cirurgia foi realizada no Hospital Municipal. O paciente foi José Gomes da Costa e o procedimento consistiu na retirada de um tumor que evoluiu numa glândula localizada na parte inferior do cérebro, sendo acessada por meio nasal, e contou com uma equipe multiprofissional formada por neurocirurgião e otorrinolaringologista. “O paciente chegou com uma perda visual e dor de cabeça. Após os procedimentos de ressonância e tomografia computadorizada, foi possível visualizar a lesão e fazermos a cirurgia, que correu bem, como previsto pela equipe”, comentou um dos médicos, o cirurgião responsável pela operação, Dr. Tiago Vinícius.

O coordenador do Hospital Municipal, Dr. Thiago Melo, comentou sobre a implantação dos serviços. “Em meio a um oceano de preocupações e notícias pesadas, temos a felicidade e o privilégio de oferecer cirurgias de cabeça e base de crânio à toda a população sete-lagoana”, finalizou o coordenador.

Renato Alexandre

Prefeitura de Sete Lagoas – Ascom