Secretário de Saúde de Minas diz que hospitais públicos não têm estoque de ‘kit intubação’

Fábio Baccheretti responsabilizou o Ministério da Saúde pela falta de insumos

O secretário de Estado de Saúde, Fábio Baccheretti, e o secretário de Saúde de Belo Horizonte, Jackson Machado, revelaram nesta sexta-feira mais dados preocupantes em relação à covid-19. Os dois participaram de uma live promovida pelo Conselho de Saúde de BH.

Fábio Baccheretti disse que hospitais do Sistema Único de Saúde (SUS) em Minas atualmente não têm estoque de kit intubação e responsabilizou o governo federal.

“As empresas principais que fazem esse ressuprimento dos hospitais pararam de entregar, isso porque o Ministério da Saúde fez uma requisição administrativa especialmente em uma empresa em São Paulo, pegou todo o estoque e levou para o Ministério da Saúde, então as entregas dos hospitais foram descontinuadas.”

“A gente tenta distribuir [para as cidades] assim que chega, de forma imediata, mas a gente não consegue garantir mais do que dois e três dias. Não temos nenhum estoque neste momento. Fizemos reunião ontem com o Ministério Público e iremos fazer auditorias em hospitais para avaliar o estoque real.”