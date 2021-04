ACI e CDL de Sete Lagoas defendem a reabertura do comércio

Os presidentes das duas principais entidades que representam a classe são unânimes: as medidas restritivas não estão contendo a doença e a culpa não é da movimentação do comércio e da prestação de serviços. Sete Lagoas permanece na onda roxa até pelo menos dia 18 de abril.

Mantida na onda roxa do plano estadual Minas Consciente, pelo menos até o dia 18 de abril – conforme decisão do Comitê Extraordinário Covid-19 da última quarta-feira (7) – o comércio não essencial de Sete Lagoas luta para sobreviver em meio à crise.

O presidente da Associação Comercial e Industrial (ACI) de Sete Lagoas, José Roberto Silva, analisou o impacto da onda roxa na cidade. Implementada no dia 17 de março deste ano para conter o avanço da Covi-19, na faixa roxa apenas serviços essenciais, com restrição de horários e uma série de regulações, podem funcionar. Trata-se da faixa mais restritiva do plano governamental.

Para José Roberto, a medida não se mostra eficiente, uma vez que o número de infectados e de óbitos só aumenta em Sete Lagoas e em todo o país. “Ao invés disso, sabemos que muitos profissionais e negócios perdem sua renda e passam por enormes dificuldades financeiras. Fato é que a busca por empréstimos, procura por ajuda de familiares, psicólogos e psiquiatras só aumenta. Talvez por isso algumas lideranças mundiais tenham dito que o lockdown era um erro no momento”, afirmou.

Para o presidente da ACI, o melhor caminho é permitir a abertura do comércio com as devidas medidas sanitárias, bem como aumentar o tempo de funcionamento de bancos, lotéricas e supermercados. “Também é preciso aumentar o efetivo de fiscalização nas ruas, multar quem não usa máscara, que fazem festas ou que descumpram qualquer medida de combate à doença. Todo emprego é essencial, pois levar alimento para dentro de casa e pagar as contas são essenciais. Esperamos que o Estado crie medidas de manutenção do emprego e renda do cidadão, que realmente cumpra seu papel”, finalizou José Roberto.

Geraldir Alves, presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL), também comentou os efeitos da medida que, para ele, não está funcionando se o objetivo é reduzir a ocupação de leitos de UTI ou a propagação da doença. “Você tem hoje 75% do comércio aberto em Sete Lagoas, que são os essenciais. Apenas 25% dos segmentos estão fechados, mas com vendas online. A rua continua cheia devidos aos bancos e lotéricas, e aglomerações e festas acontecem à revelia. Sinto que teremos mais uma prorrogação de fechamento, o efeito já está sendo devastador e praticamente irreversível para o comércio. A CDL está a todo momento buscando soluções para minimizar o impacto na vida dos comerciantes, mas não está fácil achar uma receita que salve a classe”, afirmou.

Toque de recolher é suspenso, mas Sete Lagoas continua na onda roxa

O toque de recolher, que impede a circulação de pessoas entre 20h e 5h, e a proibição das visitas domiciliares, estão suspensos em Minas Gerais. As medidas normativas faziam parte da onda roxa. Para compensar o fim da restrição de circulação de pessoas e da proibição de reuniões familiares, a norma que prevê medidas mais rígidas durante a onda roxa passa a proibir a retirada em balcão em todo o comércio não essencial, das 20h às 5h. Assim, estabelecimentos como bares e restaurantes só poderão funcionar em formato de delivery neste horário.

A decisão foi tomada na quarta-feira (7/4) pelo Comitê Extraordinário Covid-19, grupo que se reúne semanalmente para avaliar a situação da pandemia no estado. Ainda durante o encontro virtual, o Comitê definiu que apenas a macrorregião de Saúde Triângulo do Sul e as microrregiões de São Gotardo, Montes Claros/Bocaiúva e Taiobeiras avançarão a partir de segunda-feira (12) para a onda vermelha do plano Minas Consciente

As demais regiões do estado – incluindo Sete Lagoas – devem seguir por mais uma semana as medidas decretadas na semana passada relacionadas à onda roxa. No entanto, as localidades serão monitoradas pela Secretaria de Estado de Saúde para garantir que não haja piora nos indicadores da covid-19. Somente será permitido o avanço para a onda vermelha a partir de segunda (12/4), nas regiões mencionadas acima, caso o cenário positivo se mantenha favorável.

Resultados – O governador Romeu Zema ressaltou que os números já apontam para o resultado positivo das medidas mais restritivas impostas pela onda roxa e que o esforço da população terá reflexo na queda no número de óbitos.

“Temos observado resultado positivo nos números das regiões que entraram na onda roxa há mais tempo, o que permite deduzir que as demais regiões, em breve, também terão queda no número de casos. Essa queda, em um segundo momento, se refletirá na diminuição no número de internações e, em um terceiro momento, levará à queda no número de óbitos”, explicou.

Com Sete Dias