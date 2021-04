Sete Lagoas encerra a semana com mais oito óbitos e ultrapassa 15 mil contaminações; veja o boletim desta sexta

Prefeitura aguarda nova remessa de doses para anunciar próximo cronograma de vacinação

Sete Lagoas fecha a semana contabilizando 15.674 contaminações por Covid desde o início da pandemia, com a confirmação de mais 159 novos casos positivos, sendo 93 mulheres e 66 homens. Estão sendo monitorados pela Secretaria Municipal de Saúde 2.241 pessoas e 3.790 já tiveram o acompanhamento concluído. Os testes negativos somam 29.025 desde o início da pandemia.

Mais oito óbitos por complicações da Covid foram confirmados. Uma mulher de 64 anos no dia 24 de março e uma mulher de 86 anos no dia 27 de março, ambas internadas no Hospital Municipal; um óbito de um homem de 69 anos que estava internado no Hospital Mater Dei de Belo Horizonte, no dia 2 de abril; uma mulher de 72 anos no dia 7, internada na Unimed, e ontem os óbitos de uma mulher de 60 anos no Hospital Nossa Senhora das Graças e, no Hospital Municipal, duas mulheres, de 44 e 77 anos, e um homem de 58 anos. Assim, Sete Lagoas chega a 339 óbitos até o momento, 108 pacientes de Sete Lagoas hospitalizados com resultado positivo, 236 pessoas em isolamento domiciliar e 14.991 pacientes já curados.

Hospitalizados

Hoje são 134 pacientes internados por causas respiratórias na cidade, sendo 59 UTI e 75 em enfermaria. Entre os internados em UTI, são 48 de Sete Lagoas, três de Pompéu, dois de Prudente de Morais, dois de Cordisburgo, dois de Capim Branco, um de Inhaúma e um de Santana de Pirapama. Entre os internados, 100 testaram positivo para Covid, cinco tiveram resultado negativo e 29 aguardam resultados de exames.

No Hospital Municipal estão 47 internados, sendo 29 em UTI. No Hospital Nossa Senhora das Graças são 24 internações, sendo sete em UTI, das quais cinco em leitos do SUS. No Hospital da Unimed são 30 pacientes internados, sendo 13 em UTI. E na UPA 33 internados, dez deles em UTI. A taxa de ocupação de leitos de UTI Covid, somando-se as unidades do SUS e da rede particular, teve mais uma ligeira queda e hoje está em 107%. Se considerarmos apenas os leitos de UTI do SUS, esse índice também caiu um pouco e está em 98%.

Faixa Azul

Em função do Decreto Municipal 6.494, de 17 de março de 2021, instituindo a Onda Roxa do Programa Minas Consciente na cidade, e da prorrogação da Onda Roxa na macrorregião Central por pelo menos por mais uma semana, a Prefeitura – por meio da Seltrans – prorrogou também a suspenção temporária da cobrança do Faixa Azul no município. A medida é válida até o dia 17 de abril.

Vacinação

A campanha Vacinação Solidária segue em Sete Lagoas. De forma voluntária, quem se vacina pode doar alimentos que serão destinados a famílias em situação de vulnerabilidade social neste momento de pandemia. Apoiam a campanha a CDL Sete Lagoas e o Sicoob Credisete. Seguindo a ordem de prioridade definida pelo Ministério da Saúde, estão sendo vacinados hoje os bombeiros de Sete Lagoas. As próximas doses a serem recebidas pelo Município serão direcionadas aos demais profissionais de segurança pública e também à segunda dose daqueles que se vacinaram há mais de 15 dias. A Prefeitura aguarda a chegada de um novo quantitativo de doses programado para a próxima segunda-feira. Desta forma, a população deve aguardar um novo cronograma de vacinação a ser anunciado em breve nas redes sociais oficiais da Prefeitura.

Até esta quinta-feira, 8, receberam a primeira dose da vacina em Sete Lagoas 27.865 pessoas, o que representa 11,5% da população. Deste total, 6.268 foram aplicadas em profissionais da Saúde e 21.597 em idosos. A segunda dose já foi aplicada em 8.056 pessoas, sendo 3.769 idosos e 4.287 profissionais da Saúde. Quem perdeu a data para se vacinar de acordo com sua idade pode procurar um dos dez pontos de vacinação com documento com foto, cartão do SUS e comprovante de endereço em nome do idoso. Continue seguindo as recomendações de uso de máscara, higiene frequente das mãos e distanciamento social. Dúvidas: 3773-2576 | Denúncias: 190 | Informações: www.setelagoas.mg.gov.br/ coronavirus

Renato Alexandre

Prefeitura de Sete Lagoas – Ascom