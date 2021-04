Servidores da Saúde recebem uniformes temáticos para ações de conscientização e prevenção

Muito mais do que simples uniformes. A utilização da vestimenta adequada no trabalho de assistência à saúde representa mais qualidade no atendimento da população. Na manhã desta sexta-feira, 9, a Prefeitura de Sete Lagoas realizou simbolicamente a entrega de uniformes para toda a Atenção Primária, contemplando mais de 800 profissionais de saúde do Município.

Os profissionais de assistência à saúde receberam jaleco e camisa branca. Já os agentes de saúde, que fazem a promoção e prevenção à saúde durante o ano inteiro, receberam uniformes temáticos relacionados a ações de conscientização como o Setembro Amarelo Contra o Suicídio, o Outubro Rosa contra o Câncer de Mama, o Novembro Azul contra o Câncer de Próstata e o Dezembro Vermelho contra Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs).

O prefeito Duilio de Castro – acompanhado do secretário municipal de Saúde, Dr. Flávio Pimenta, do coordenador de Gestão em Saúde, Alber Alípio, do coordenador da Atenção Primária, Higino Lopes, e do vereador Ivan Luís de Souza – prestigiou a entrega simbólica dos uniformes. “É um projeto que busca a padronização para os usuários terem uma identificação de cada profissional”, comentou Alber Alípio.

“Essa uniformização caracteriza muito mais que um incentivo, mas sim a facilidade do usuário identificar o profissional, economia na vestimenta e também para que o servidor trabalhe com mais atenção àquele que mais necessita. Sem dúvida viabiliza ainda mais o atendimento na atenção básica”, comemorou o vereador Ivan Luís de Souza.

Para o secretário municipal de Saúde, Dr. Flávio Pimenta, é uma questão de uniformizar também os atendimentos, trabalhando de uma maneira que a população reconheça esses profissionais, além de uma maneira de valorizar esses profissionais. “A ideia é, além de uniformizar, oferecer materiais e melhores condições de trabalho e capacitá-los, inclusive em relação aos atendimentos. Assim que tivermos alternativas e condições para fazer esses treinamentos, daremos sequência”, finalizou o secretário.

Renato Alexandre

Prefeitura de Sete Lagoas – Ascom