PM encerra Torneio em comemoração aos 25 anos do Batatlhão

Na manhã dessa sexta-feira, (09), ocorreu a premiação do torneio operacional em Comemoração ao Aniversário de 25 anos do 25º Batalhão de Polícia Militar, que iniciou-se no dia 01 de março, data natalícia da Unidade.

Foram realizadas, durante 25 dias consecutivos, atividades de polícia ostensiva com vistas a prevenção criminal, incentivando os militares a reduzirem índices de criminalidade e aumentarem apreensões de infratores e armas de fogo, entre outros.

A 46ª Cia, comandada pelo Ten Júnior, sagrou-se campeã, com melhores índices de produtividade entre as quatro Companhias do 25º BPM.

Também foram premiados os militares de cada companhia que mais se destacaram no torneio operacional. Cada um recebeu um certificado de destaque operacional.

No mês de março, período em que foi realizado o torneio operacional, houve uma redução de 72,60% no índice de roubos consumados, 50% de redução de homicídios consumados e aumento de 76,92% de apreensão de armas de fogo, números comparados ao mesmo período do ano passado. Esse resultado, é fruto da dedicação de todos os militares do 25º Batalhão de Polícia Militar que não mediram esforços para prevenir a criminalidade na região e aumentar cada vez mais a sensação de segurança da população.

Agência Local de Comunicação- BPM