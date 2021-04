A Infectologista Dra. Valéria Paiva e Silva foi a convidada desta sexta 09) no Passando a Limpo

Iniciando a conversa, a médica, que está atuando na linha de frente de combate à Covid-19 na cidade, trouxe as principais mudanças do início da pandemia para a situação atual. “Muita coisa mudou neste ano. Talvez o que a gente mais fala é sobre o aparecimento das novas variantes, naquela época não tínhamos isso. Hoje temos essas novas variantes que têm um comportamento diferente, por exemplo a variante descoberta no Brasil, ela se dissemina com mais facilidade. Outra coisa que mudou e que é muito importante a gente falar que é a mudança do perfil do paciente: os que estão internados e os que estão morrendo são diferentes. Hoje temos pacientes mais jovens. Há um ano atrás a maioria dos pacientes eram idosos”, diz.

Silva também destaca a novidade do vírus, sendo que ainda não existem todas as respostas para as perguntas sobre a Covid-19. Além disso, a médica explica sobre o que são as variantes, como elas aparecem e como elas podem interferir na nossa vida. As vacinas também ganharam destaque durante a conversa que foi muito elogiada pelo público do SeteLagoas.com.br e da Rádio Eldorado por levar esclarecimento sobre os principais assuntos relacionados à pandemia.

Ouça a reprise do programa na Rádio Eldorado AM1300 (www.eldorado1300.com.br), neste domingo, a partir das 09h. Para assistir a entrevista completa, acesse a página do Facebook do Site Sete Lagoas!

Da redação com SeteLagoas.com.br