Menor é apreendido com drogas em Prudente de Morais

Nesta quarta-feira (07), durante patrulhamento no bairro São João II em Prudente de Morais, os policiais militares foram surpreendidos por um homem desesperado. Ele dizia ser pai de um menor de idade de 16 anos que traficava drogas no bairro, e pediu a ajuda da Polícia Militar, pois já não sabia o que fazer com o filho que não o respeitava e estava envolvido com diversos crimes.

Os policiais se dirigiram até o local, onde o adolescente comercializava os entorpecentes e conseguiram localizá-lo. Foi realizado a sua abordagem e encontrado próximo a ele 30 tabletes de maconha. O menor de idade assumiu que vendia as drogas no local.

O autor foi apreendido, e encaminhado, junto ao seu representante legal, a Delegacia de Polícia Civil.

Agência Local de Comunicação-RPM