Escola Livre de Artes de Sete Lagoas oferece cursos on-line sobre Shakeaspeare e Drummond

Estão abertas as inscrições para os novos cursos de Experimentação Cênica e Literatura Dramática abordando as obras de duas “entidades” citadas na lista de maiores escritores do mundo.

Com o desejo de fomentar a cultura em Sete Lagoas, em março de 2009, a Preqaria Cia de Teatro inaugurou a Escola Livre de Teatro no SESC-MG, onde permaneceu até 2013. De 2013 a 2017 esteve no saudoso “Templo 8” na Praça Tiradentes, e a partir de 2018, migrou para sua sede própria, o Centro Cultural Nacional Teatro Preqaria.

Nestes 11 anos de trabalho em Sete Lagoas, a Escola Livre de Artes vem oferecendo cursos, oficinas e seminários para adultos, jovens e crianças, propondo descobertas, em prol de um resgate cultural e um mundo mais sensível. Durante os anos de existência, a Escola Livre já formou vários atores e atrizes que hoje atuam em vários grupos teatrais da cidade, inclusive na própria Preqaria.

Conheça os novos cursos da Escola Livre de Artes:

Seminário Shakespeare: Com estudo dirigido aprofundado, acerca de 22 das principais peças do dramaturgo e poeta inglês.

Cronograma: Os encontros serão de 15 em 15 dias, às sextas-feiras, das 19h às 21h. 20 encontros ao percorrer de 8 meses de curso, cada encontro acerca de uma obra.

Valores e Inscrição:

À vista: R$ 400,00

Parcelado: 8x de R$ 60,00

Sem taxa de inscrição.

Certificado incluso.

Experimentação Poético-Cênica, na Obra de Carlos Drummond de Andrade: A partir da obra poética de um dos maiores poetas brasileiros, os alunos vão experimentar princípios do teatro para atuação on-line, explorando as possibilidades da tela, mesclando elementos de teatro e audiovisual, em um processo de criação e interpretação poética-cênica.

Cronograma: Às Segundas e Quartas, das 19h às 22h, durante 3 meses. Início em 12 de Abril, término em Junho.

Valores e Inscrição:

À vista: R$ 280,00

Parcelado: 3x de R$ 100,00

Sem taxa de inscrição.

Certificado incluso.

Recomendado tanto para iniciantes quanto para pessoas com alguma experiência, que queiram explorar e se capacitar no universo online.

Entre em contato:

preqariateatro@gmail.com

3772-8084 (Fixo e WhatsApp)

@preqariaciadeteatro

Ascom Prequaria cia de Teatro