Cruzeiro x Atlético: jogo de domingo terá ‘novatos de clássico’ em maioria entre os 22 titulares

Tomando como base possíveis escalações, Raposa contará com oito atletas que nunca atuaram no dérbi contra sete do Galo

Mais de 13 meses depois do último clássico disputado, Cruzeiro e Atlético voltarão a se enfrentar no próximo domingo, às 16h, no Mineirão, pela nona rodada da fase de classificação do Campeonato Mineiro. Com times modificados em relação ao único duelo de 2020, há a possibilidade de os arquirrivais entrarem em campo com 15 jogadores que nunca atuaram no confronto.

Projetando as escalações titulares para o clássico, seriam oito “novatos” pelo lado celeste (Cáceres, Ramon, Matheus Pereira, Adriano, Matheus Barbosa, Marcinho, Bruno José e Airton) e outros sete “debutantes” pelo lado alvinegro (Everson, Junior Alonso, Zaracho, Nacho Fernández, Keno, Hulk e Vargas ou Sasha).

Claro que o número de “novatos” pode variar, dependendo das escolhas dos dois treinadores para o clássico.

No Cruzeiro, apenas cinco jogadores já atuaram no clássico jogando pela Raposa: o goleiro Fábio, o zagueiro Manoel e o atacante Rafael Sóbis (considerados titulares), além do volante Rômulo e do centroavante Marcelo Moreno (atualmente, figuram como reservas).

No elenco celeste, o zagueiro Léo e os volantes Henrique e Ariel Cabral também já disputaram o clássico, mas o trio não vem sendo utilizado pelo técnico Felipe Conceição. Os dois primeiros se recuperam de lesão, enquanto o argentino está fora dos planos da comissão técnica.

Já o Galo possui no elenco 13 jogadores que entraram em campo no clássico em outras ocasiões: Rafael (pelo Cruzeiro), Guga, Mariano, Réver, Igor Rabello, Gabriel, Guilherme Arana, Dodô (pelo Cruzeiro), Allan, Jair, Nathan, Savarino e Diego Tardelli.

Fonte: Itatiaia