Clássico no Mineirão colocará frente a frente o melhor ataque e a melhor defesa

Raposa sofreu apenas três gols em oito jogos, enquanto Galo marcou 20 vezes

O clássico entre Cruzeiro e Atlético no próximo domingo, às 16h, no Mineirão, colocará frente a frente o melhor ataque do Campeonato Mineiro contra a melhor defesa da competição.

Líder disparado do Estadual, o Galo possui, de longe, o ataque mais positivo. São 20 gols marcados em oito jogos, média de 2,5 por partida. O Atlético não passou uma rodada sequer da fase de classificação do Mineiro sem balançar as redes do adversário.

Para se ter ideia do poderio ofensivo do Alvinegro, o segundo melhor ataque do Campeonato Mineiro pertence ao Pouso Alegre, que marcou 11 gols, pouco mais da metade do Atlético.

Do lado da Raposa, apesar da campanha irregular, o time tem conseguido ser sólido na defesa. Foram apenas três gols sofridos em oito partidas. A equipe do técnico Felipe Conceição vem de três jogos seguidos sem ser vazado: empate com o Tombense (0 a 0) e vitórias sobre Boa Esporte (1 a 0) e Coimbra (2 a 0).

Fonte: Itatiaia