CDL Sete Lagoas e Sicoob Credisete se unem à Prefeitura na campanha Vacinação Solidária

Aproveitar o momento da vacinação para fazer o bem a centenas de famílias que passam por um momento difícil de falta de recursos neste momento de pandemia, com a restrição de várias atividades comerciais, por meio da doação de alimentos não-perecíveis. Este é o objetivo da campanha Vacinação Solidária, instituída em Sete Lagoas por meio do Decreto 6.509/2021, publicado no Diário Oficial do Município no último dia 6 de abril.

Para ampliar a divulgação da campanha, a Câmara de Dirigentes Lojistas de Sete Lagoas (CDL) e o Sicoob Credisete se unem ao Município em prol da população mais carente. As duas entidades contribuem na divulgação da ação, com material gráfico, vídeos, banner de identificação nos locais de coleta dos produtos, criação de spot para rádio e carro de som.

Colaboradores da campanha recebem lanches doados por empresas nos locais de vacinação

A campanha tem por objetivo estimular a participação da população em ações assistenciais de apoio a famílias devidamente cadastradas na Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos. “É uma iniciativa para socorrer os mais carentes. Quem está recebendo a dádiva de ser imunizado contra a Covid tem a oportunidade de ajudar a quem precisa. Não é obrigatório, mas acreditamos na solidariedade neste momento tão complicado. Inclusive, qualquer cidadão pode doar”, explica a secretária municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, Luciene Chaves. Podem ser doados alimentos como arroz, feijão, açúcar, macarrão, óleo, farinha de mandioca e leite.

“Para muitas famílias a pandemia é sinônimo de fome. Por isso, o Sicoob Credisete apoia a campanha. Vivemos um momento atípico onde a situação de vulnerabilidade aumentou ainda mais. Juntos podemos aliviar a dor dessas famílias por meio da solidariedade. Sete Lagoas tem um povo acolhedor e solidário e, por isso, acreditamos e vamos trabalhar pelo sucesso desta proposta. Um pouco de cada será de grande importância para os mais necessitados”, acredita o presidente do Conselho de Administração do Sicoob Credisete, Leonardo Chaves Costa.

Para o presidente da CDL Sete Lagoas, Geraldir Alves, a campanha vai ajudar várias famílias que passam por um momento extremamente difícil. “Neste momento muitas famílias estão precisando de auxílio. Vamos ser solidários. Aqueles que puderem colaborar com 1 kg de alimentos não-perecíveis podem entregar a doação ao ir vacinar. Vacine-se e doe espontaneamente alimentos que vão ajudar as pessoas a não passar fome”, pede Geraldir Alves.

Segundo o prefeito Duílio de Castro, o apoio da CDL e do Sicoob são mais um exemplo da importância das parcerias público-privadas realizadas pela Prefeitura nos últimos meses. “Somente com a união de esforços entre o poder público e a iniciativa privada é que poderemos vencer os desafios, sejam eles relacionados a obras, infraestrutura, ou mesmo na saúde e assistência social, como estamos vendo agora coom essa parceria com a CDL e o Sicoob. Que mais empresas e entidades possam abraçar essa causa”, diz o prefeito.

Apoios

Além dos apoios da CDL e Sicoob Credisete à campanha Vacinação Solidária, algumas empresas da cidade têm doado lanches para as equipes e os voluntários que estão atuando nos locais de vacinação contra a Covid-19. São elas: Sete Lagos Transportes, Óticas Ronaldo, Ápice Contabilidade, Fiteca Tecidos, Lubrifrança, Communique, Prática Recursos Humanos, Traço e Cia, Ecoprem, Donatus, Molas Imperatriz, Prevenir Incêndios, Grupo Ação, Samuel Vilchez, Riflon, Abrassete Luvas, Igui Piscinas, Velas Sentinela, Astrans, SEP Recapagem e CCE Factoring.

Por Ascom/Prefeitura de Sete Lagoas