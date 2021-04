Com ocupação de leitos de UTI-Covid em 112,7%, Sete Lagoas registrou mais de 140 novos casos nas últimas 24 horas

Campanha Vacinação Solidária arrecadou mais de 380 quilos em alimentos em dois dias.

Sete Lagoas chega hoje a 15.515 contaminações por Covid desde o início da pandemia, com a confirmação de mais 148 novos casos positivos, sendo 77 mulheres e 71 homens. Estão sendo monitorados pela Secretaria Municipal de Saúde 2.168 pessoas e 3.787 já tiveram o acompanhamento concluído. Os testes negativos somam 28.832 desde o início da pandemia. Sete novos óbitos em decorrência de complicações da Covid foram confirmados: no dia 6, uma mulher de 50 anos que estava internada no Hospital da Unimed; no dia 7, na UPA, duas mulheres de 77 anos e um homem de 38 anos; e hoje, no Hospital Nossa Senhora das Graças, dois homens de 71 e 75 anos e uma mulher de 67 anos. Assim, Sete Lagoas chega a 331 óbitos até o momento, 114 pacientes da cidade hospitalizados com resultado positivo, 251 pessoas em isolamento domiciliar e 14.819 curados.

Hospitalizados

Dos 138 pacientes internados hoje, 62 estão em UTI e 76 em enfermaria. Entre os internados em UTI, são 53 de Sete Lagoas, três de Prudente de Morais, dois de Cordisburgo, dois de Pompéu, um de Santana de Pirapama e um de Capim Branco. Entre os internados, 109 testaram positivo para Covid, quatro tiveram resultado negativo e 25 aguardam resultados de exames.

No Hospital Municipal estão 49 internados, sendo 30 em UTI. No Hospital Nossa Senhora das Graças são 25 internações, sendo oito em UTI, das quais cinco em leitos do SUS. No Hospital da Unimed são 30 pacientes internados, sendo 13 em UTI. E na UPA são 34 internados, 11 deles em UTI. A taxa de ocupação de leitos de UTI Covid, somando-se as unidades do SUS e da rede particular, voltou a subir em relação a ontem e chega hoje a 112,7%. Se considerarmos apenas os leitos de UTI do SUS, esse índice é de 102,2%. Lembrando que ocupação acima de 100% não significa que há pacientes sem atendimento, mas sim que estão em leitos que não estão cadastrados no SUS, ou seja, não há pacientes desassistidos ou em macas pelos corredores em Sete Lagoas.

Onda Roxa

Em reunião realizada ontem, o Comitê Extraordinário Covid-19, do Governo de Minas, definiu que o toque de recolher, que restringia a circulação de pessoas entre 20h e 5h, e a proibição das visitas domiciliares, estão suspensos em Minas Gerais. Porém, a norma passa a proibir a retirada em balcão em todo o comércio não essencial, das 20h às 5h. Assim, estabelecimentos como bares e restaurantes só poderão funcionar em formato de delivery neste horário. A onda roxa também foi prorrogada por mais uma semana em várias macrorregiões do Estado, incluindo a Central, da qual faz parte Sete Lagoas.

Solidariedade

A campanha Vacinação Solidária segue em Sete Lagoas e, em dois dias, já arrecadou mais de 380 quilos em alimentos não-perecíveis. Na campanha, de forma voluntária, quem se vacina pode doar alimentos que serão destinados a famílias em situação de vulnerabilidade social neste momento de pandemia. Apoiam a campanha a Câmara de Dirigentes Lojistas de Sete Lagoas e o Sicoob Credisete. Além disso, algumas empresas da cidade têm doado lanches para as equipes e os voluntários que estão atuando nos locais de vacinação. São elas: Sete Lagos Transportes, Óticas Ronaldo, Ápice Contabilidade, Fiteca Tecidos, Lubrifrança, Communique, Prática Recursos Humanos, Traço e Cia, Ecoprem, Donatus, Molas Imperatriz, Prevenir Incêndios, Grupo Ação, Samuel Vilchez, Riflon, Abrassete Luvas, Igui Piscinas, Velas Sentinela, Astrans, SEP Recapagem e CCE Factoring.

Vacinômetro

Nesta quinta-feira estão recebendo a segunda dose da vacina contra a Covid-19 todos aqueles vacinados com a primeira dose até o dia 20 de março, tanto idosos quanto profissionais de saúde, em dez unidades de saúde da cidade. Seguindo a ordem de prioridade definida pelo Ministério da Saúde, serão vacinados nesta sexta-feira, dia 9, os bombeiros de Sete Lagoas. As próximas doses a serem recebidas pelo Município serão direcionadas aos demais profissionais de segurança pública e também à segunda dose daqueles que se vacinaram há mais de 15 dias. Desta forma, a população deve aguardar um novo cronograma de vacinação a ser anunciado em breve nas redes sociais oficiais da Prefeitura.

Até esta quarta-feira, 7, receberam a primeira dose da vacina em Sete Lagoas 27.841 pessoas, o que representa 11,5% da população. Deste total, 6.266 foram aplicadas em profissionais da Saúde e 21.575 em idosos. A segunda dose já foi aplicada em 7.514 pessoas, sendo 3.261 idosos e 4.253 profissionais da Saúde. Continue seguindo as recomendações de uso de máscara, higiene frequente das mãos e distanciamento social. Dúvidas: 3773-2576 | Denúncias: 190 | Informações: www.setelagoas.mg.gov.br/ coronavirus