Inscrições em processo seletivo para estágio na Prefeitura foram prorrogadas até sexta-feira

A Prefeitura de Sete Lagoas prorrogou, até a próxima sexta-feira, 9, o Processo de Seleção de Estagiários (estágio não-obrigatório) para cadastro de reserva em vários cargos e níveis na administração direta do Município. A oportunidade foi aberta por meio do edital 001/2021 e podem se inscrever gratuitamente apenas estudantes de faculdades que tenham firmado convênio com o Município e escolas conveniadas que oferecem cursos de Nível Técnico.

Para se inscrever online é preciso ter mais de 16 anos e uma conta no Gmail. Pessoas com deficiência também podem concorrer. Entre os documentos exigidos no ato da inscrição online estão a ficha de inscrição preenchida e assinada, cópia de documento oficial com foto, cópia do CPF, cópia do comprovante de residência, histórico escolar e currículo. Em virtude da pandemia do novo coronavírus, visando evitar aglomerações e a disseminação da doença, as inscrições serão feitas EXCLUSIVAMENTE online.

O processo seletivo visa a formação de cadastro de reserva para realização de estágio nas secretarias e nos departamentos diversos da Prefeitura de Sete Lagoas para estudantes que estejam cursando o ensino técnico a partir do 2ºperíodo/modulo; alunos de Graduação Tecnológica a partir do 2º período; e alunos de Graduação com Bacharelado/Licenciatura a partir do 5º período do curso. Considerando tratar-se de cadastro de reserva, fica a convocação dos aprovados condicionada à conveniência, oportunidade e necessidade da Prefeitura.

Instituições e cursos

São conveniadas ao Município as seguintes instituições de ensino: Cesumar, Faculdade Ciências da Vida, Cefap, Unifemm, Pitágoras, Unopar, Faculdade Santo Agostinho, Fumep, Faculdades Promove, PucMinas, Senac Sete Lagoas, Una Sete Lagoas, Uninter, Unip e UFSJ. Podem se inscrever estudantes dos cursos técnicos de Administração, Edificações, Eletrotécnica, Logística, Meio Ambiente e Redes de Computadores (tecnólogo). Para cursos de graduação, podem concorrer alunos de Administração, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Arquitetura e Urbanismo, Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, Comunicação Social, Direito, Educação Física, Engenharia Agronômica, Engenharia Civil, Gestão Pública, Logística, Pedagogia, Psicologia e Serviço Social.

Seleção

O Processo de Seleção compreenderá uma única etapa, constituída da análise do histórico escolar do candidato, de caráter classificatório e eliminatório, sendo apurada a pontuação mediante média aritmética simples do somatório das notas finais do último semestre das disciplinas cursadas. A classificação, em lista segmentada por curso, será efetuada por ordem decrescente do total de pontos obtidos pelos candidatos.

O resultado da classificação preliminar está previsto para ser divulgado no dia 14 de abril, com e interposição de recurso no dia 15 de abril. A publicação da decisão de deferimento e indeferimento dos recursos contra o resultado da classificação preliminar e publicação do resultado definitivo com a classificação final será no dia 21 de abril. Estagiários de nível técnico receberão bolsa de R$ 440 para carga horária semanal de 20 horas e R$ 660 para 30 horas. Estagiários de nível superior terão bolsa de R$ 550 para 20 horas semanais e de R$ 770 para 30 horas.

As informações referentes a este processo seletivo se encontram NO LINK

Ascom/ Sete Lagoas