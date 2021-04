Quadrilha explode agência bancária em Jacuí, no Sul de Minas

O grupo pode ser o mesmo que atacou agências no interior de São Paulo

Criminosos explodiram um caixa eletrônico na agência do Banco do Brasil no centro de Jacuí, no Sul de Minas, na madrugada desta quinta-feira. Buscas são feitas nesta manhã para localizar os suspeitos.

Vizinhos viram oito pessoas em uma caminhonete branca deixando o local. Ainda não se sabe se a quadrilha levou dinheiro.

Jacuí fica a 53 quilômetros de Guaranésia, cidade onde foram encontrados três veículos usados no grande ataque a bancos em Mococa, interior de São Paulo, na madrugada dessa quarta-feira (7). Entre Mococa e Jacuí são 100 quilômetros de distância.

Fonte: Itatiaia