Felipe Conceição vê Cruzeiro no caminho certo e diz que time pode vencer Atlético no domingo

Time celeste emplacou segunda vitória seguida no Mineiro e chega confiante para o clássico

O técnico Felipe Conceição gostou do que viu na vitória do Cruzeiro por 2 a 0 sobre o Coimbra, nessa quarta-feira (7), no Independência, pela oitava rodada do Campeonato Mineiro. A equipe celeste criou oportunidades, principalmente no primeiro tempo, e o treinador exaltou a variação nas jogadas ofensivas.

Foi a segunda vitória consecutiva do Cruzeiro, que não emplacava esta sequência positiva desde o início de dezembro do ano passado.

“Feliz pelo desempenho, pela vitória, pela confiança e crescimento dos atletas individualmente. Estamos no caminho certo. A cada jogo estamos colocando algo a mais na construção, estamos no caminho certo, sabendo que temos muito trabalho. Estamos longe do nível ideal e vamos continuar trabalhando forte para seguir crescendo”, disse o treinador.

Conceição elogiou o equilíbrio do time durante a partida contra o Coimbra. A equipe conseguiu atacar criando muitas chances para abrir o placar ainda no primeiro tempo, finalizando muitas vezes contra a meta defendida pelo goleiro Jori, e se defendeu bem nas poucas investidas do adversário.

“A gente esteve bem em todos os momentos, seja na parte defensiva, ofensiva e nas transições. Fomos bem consistentes hoje, demos poucas oportunidades ao adversário e criamos bastante, com uma riqueza muito grande na questão ofensiva. Isso me deixou muito feliz, porque variamos bastante as jogadas que fizemos. Temos trabalhado bastante isso, e as coisas estão fluindo mais, com eles se achando mais, criando mais”, ressaltou.

