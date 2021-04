Cuca evita falar em Galo favorito contra o Cruzeiro: ‘Todos deixam a alma no clássico’

Galo e Raposa, que se enfrentam no domingo (11), vivem realidades diferentes

O Atlético mira todas as atenções para o duelo contra o Cruzeiro no próximo domingo (11), às 16h, no Mineirão. Seguindo a velha máxima do futebol: “Clássico é clássico”, em campo estará muito mais do que os 3 pontos válidos pela nona rodada do Campeonato Mineiro.

Realidades diferentes vivem os dois gigantes de Minas. O Atlético tem uma temporada promissora, com investimentos milionários e competições de elite para disputar, como a Copa Libertadores e o Campeonato Brasileiro. Já o Cruzeiro enfrenta o pior momento da sua história e completa o segundo ano na Série B, com orçamento enxuto.

O técnico Cuca, no entanto, evitou falar em favoritismo do Atlético. “Não importa o momento do adversário, os caras vão deixar tudo dentro do campo”, destacou em entrevista coletiva após a vitória por 1 a 0 sobre o Pouso Alegre, nessa quarta-feira (7), no Mineirão.

“Lógico que [o Atlético) tem um time com conjunto melhor, mas tem que se prevalecer o jogo. Não adianta falar que você tem obrigação de ganhar. Jogo é jogado e vamos para os 90 minutos disputar com o maior respeito que temos”, ponderou o treinador.

Na avaliação de Cuca, em um clássico, “todos deixam a alma dentro de campo”. Fator que, na leitura dele, “é tão ou mais importante do que o lado técnico”. “Às vezes o lado técnico não vai fazer tanta diferença em um clássico. Vamos nos preparar da melhor forma possível, mas a gente pensa em fazer jogo bom. Deixar tudo o que a gente pode dar dentro de campo. E o resultado fica a mercê do que produzir”, completou.

