Confira as ofertas de emprego do UAI/Sine Sete Lagoas para esta quinta-feira (08/04)

O atendimento para as vagas de emprego somente será realizado após agendamento prévio pelo link https://www.mg.gov.br/conteudo/agendamento-online/intermediacao-de-mao-de-obra

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (FROTA)

Realizar planejamento da manutenção periódica da frota. Controlar multas e sinistros através de treinamentos e orientações e procedimentos. Monitorar a utilização e quilometragem dos veículos. Dar assistência para compra de peças e novos veículos. Planejar o abastecimento dos veículos e garantir a conservação e o bom funcionamento de toda a frota. Disponibilidade para realizar viagens-obras em todo o brasil (empresa oferece estadia/transporte/alimentação)

Experiência: 06 meses na carteira – Ensino Médio Completo – CNH: B

GERENTE COMERCIAL (LOJA)

Responsável pela gestão da loja, pessoas, processos, operação, resultado, estrutura, qualidade das vendas e satisfação dos clientes. Gerencia os indicadores qualitativos, quantitativos e processos que envolvem a operação, assegurando a superação dos objetivos e metas estabelecidas. Necessário experiência no varejo. Experiência em Telefonia será um diferencial.

Experiência: 06 meses na carteira – Ensino Médio Completo

AJUDANTE DE BOMBEIRO HIDRÁULICO

Auxiliar na manutenção, montagem e reparos de instalações hidráulicas como tubulações de água, redes de esgoto, encanamentos, entre outros.

Experiência: 06 meses na carteira

MECÂNICO ALINHADOR

Alinhamento de pneus.

Experiência: 06 meses na carteira – CNH: B

AUXILIAR DE PRODUÇÃO

Fabricação de pallets, trabalho braçal.

Desejável experiência

PEDREIRO

Experiência: 06 meses na carteira – Disponibilidade para realizar viagens

OPERADOR DE MÁQUINA

Operar máquina SMD movimentação de madeira. Imprescindível experiência na função.

Experiência: 06 meses na carteira – CNH: B – Curso: Operador de pá carregadeira

AUXILIAR DE MECÂNICO DE MOTOS

Colar pneus e câmaras de ar, troca e ajuste de transmissão de motos, troca de lonas e pastilhas de freio, lubrificação de cabos e comandos, lavação de motos.

Experiência: comprovada na função

SERVENTE DE OBRAS

Experiência: 06 meses na carteira

PEDREIRO DE ACABAMENTO

Experiência com acabamento

Experiência: 06 meses na carteira

BALCONISTA

Experiência em vendas, ramo de atuação: venda de maquinas de solda e produtos voltados para esse segmento.

Experiência: 06 meses na carteira – Ensino Médio Completo – CNH: B

AUXILIAR DE FATURAMENTO

Emissão de NF, controle e lançamento no sistema das mesmas (controle de entrada e saída), parte fiscal da empresa, emissão e controle de boletos. Necessário experiência nas funções descritas.

Experiência: 06 meses na carteira – Técnico em Contabilidade ou Superior (Contábeis ou Administração)

OPERADOR DE TELEMARKETING

Atuar no segmento de empréstimo consignado

Experiência: 06 meses na carteira – Ensino Médio Completo

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO

Elaborar, participar da elaboração e implementar política de saúde e segurança no trabalho (sst); realizar auditoria, acompanhamento e avaliação na área; identifica, variáveis de controle de doenças, acidentes, qualidade de vida e meio ambiente. Participar da adoção de tecnologias e processos de trabalho; investigar, analisar acidentes e recomendar medidas de prevenção e controle. Caso possuir competência na área de auxiliar ou técnico de enfermagem: Desempenhar atividades e realizar ações para promoção da saúde dos trabalhadores, auxiliar nas campanhas de vacinação e controle de vacinações.

Experiência na função – Curso Técnico em Segurança do Trabalho Completo – Desejável formação em Técnico ou Auxiliar de Enfermagem – Disponibilidade para ficar durante a semana em Papagaios a empresa oferece alojamento/alimentação/transporte

OPERADOR DE PRODUÇÃO

Atuar no setor de produção das empresas, operando máquinas e auxiliando em processos das linhas de produção, tais como: separação de produtos e materiais, abastecimento das linhas de produção, controle de qualidade, limpeza das máquinas, organização do ambiente de produção e etc.

Experiência na função – disponibilidade para ficar durante a semana em Papagaios a empresa oferece alojamento/alimentação/transporte – Ensino Médio Completo

VENDEDOR DE SERVIÇOS/OPERADOR DE TELEMARKETING

Realizar venda de empréstimos consignados através de telemarketing.

Experiência: 06 meses na carteira em telemarketing – Ensino Médio Completo

AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

Imprescindível ter experiência no segmento de empréstimo consignado com digitação de contratos e pendências.

Experiência: 06 meses na carteira – Ensino Médio Completo

EMPREGADA DOMÉSTICA

Realizar todas as tarefas de casa, primordial saber cozinhar.

Experiência: 06 meses na carteira

MECÂNICO DE MOTOR A DIESEL

Elabora planos de manutenção; realizar manutenções de motores, sistemas e partes de veículos automotores. Substituir peças, reparar e testar desempenho de componentes e sistemas de veículos.

Experiência na função – Ensino Médio – Disponibilidade para ficar durante a semana em Papagaios a empresa oferece alojamento/alimentação/transporte

AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

Lançamento de dados em planilha Excel e programa TOTVS, apontamentos diário de produção, auxiliar na gestão de resultados nas áreas de produção e Gestão de Estoques.

Experiência comprovada na função – Disponibilidade para ficar durante a semana em Papagaios a empresa oferece alojamento/alimentação/transporte – Ensino Médio Completo

AUXILIAR ADMINISTRATIVO FISCAL

IMPRESCINDÍVEL – Experiência em departamento fiscal com Lucro Presumido ou Lucro Real em conhecimento em CFOP, conhecimento de NCM, SPED Fiscal. Dar entrada em NF, recolher Substituição Tributária, recolher diferencial de alíquota, conferência de CFOP e NCM, gerar SPED Fiscal e de contribuições, cadastramento de produtos, entre outros.

Experiência: 06 meses na carteira – Ensino Médio Completo (Desejável Técnico em Contabilidade)

MECÂNICO DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL

Manutenção em maquinas industriais.

Experiência: 06 meses na carteira – Técnico em Mecânica – Disponibilidade de horário

AUXILIAR TÉCNICO DE MANUTENÇÃO

Noção de manutenção elétrica e hidráulica para realizar manutenção em geral.

Fundamental completo (Desejável Técnico em Elétrica ou Mecânica) – CNH: AB (CNH A é imprescindível).

AUXILIAR DE MECÂNICA DIESEL

Conhecimento na área, manutenção em caminhões.

Experiência: 03 meses na carteira – Fundamental incompleto

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Auxiliar de serviços gerais de limpeza de área e demandas do pátio da oficina de veículos (guardar peças e equipamentos pesados) e material da borracharia.

Experiência: 06 meses na carteira

MOTORISTA CARRETEIRO

Experiência: 06 meses na carteira (Imprescindível) – CNH: E – Fundamental incompleto

LANTERNEIRO/FUNILEIRO

Atuar na reparação de veículos pesados, realizando atividades de troca de peças, alinhamento e reparação.

Experiência: 06 meses na carteira

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Atuar na administração da obra. IMPRESCINDIVEL: experiência na função em obra. Contrato intermitente – Disponibilidade para viagem para todo o Brasil.

Experiência: 06 meses na carteira – Superior completo (Administração/Engenharia civil)

ENCARREGADO DE OBRAS DE REFORMA DE REFRATÁRIO

Experiência em liderar equipe com reforma de refratários (imprescindível). Contrato intermitente – Disponibilidade para viagem para todo o Brasil.

Experiência: 06 meses na carteira

MECÂNICO INDUSTRIAL

Manutenção em máquinas industriais, empresa de reforma de revestimentos de refratários. Contrato intermitente – Disponibilidade para viagem para todo o Brasil.

Experiência: 06 meses na carteira – Formação: Técnico em Mecânica

PEDREIRO REFRATARISTA

Necessário experiencial com refratário. Contrato intermitente – Disponibilidade para viagem para todo o Brasil.

Experiência: 06 meses na carteira

SOLDADOR

Empresa de manutenção de revestimentos de refratários. Contrato intermitente – Disponibilidade para viagem para todo o Brasil.

Experiência: 06 meses na carteira

AJUDANTE DE OBRA

Empresa de manutenção de revestimentos de refratários.

Contrato intermitente – Disponibilidade para viagem para todo o Brasil.

Experiência: 06 meses na carteira

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO

Empresa de manutenção de revestimentos de refratários. Contrato intermitente – Disponibilidade para viagem para todo o Brasil.

Experiência: 06 meses na carteira – CNH: B

ELETRICISTA

Projeto elétrico, montagem, reparação e instalação elétrica, configuração de rede, solicitação na CEMIG.

Experiência: comprovada na carteira – Ensino Médio – CNH: AB (Imprescindível B)

VENDEDOR EXTERNO

Prospecção de novos clientes para carregamento na fonte de destruição de agua mineral, manutenção de clientes, atendimento e negociações com clientes, elaboração e apresentação de propostas comerciais. Mapeamento de oportunidades de negócio; organização de pedidos; acompanhamento da entrega de produtos. Negociação de preços e prazos. Cobrança e recebimento de vendas quando necessário; Visitas de pós-vendas. Demonstração de produtos e serviços.

Experiência: 06 meses na carteira – Ensino Médio completo – CNH: A

PINTOR INDUSTRIAL

Análise e preparação de tintas para pintura de superfícies, realizar polimento e retoque de superfícies pintadas.

Experiência: 06 meses na carteira – Ensino Médio completo – CNH B

OPERADOR DE PRODUÇÃO

Separação de produtos e materiais, controle de qualidade, limpeza das maquinas, embalar, organização do ambiente de pintura.

Experiência: 06 meses na carteira – Ensino Médio Completo – CNH: B (Desejável)

UAI/ SINE Sete Lagoas

A UAI Sete Lagoas está localizada na Rua Cachoeira da Prata, 473, Bairro Canaan. O agendamento do atendimento deverá ser feito através do site https://www.mg.gov.br/conteudo/agendamento-online/intermediacao-de-mao-de-obra

Os interessados nas vagas devem apresentar:

PIS/ PASEP/ NIS/ NIT, Carteira de Trabalho, RG, CPF e currículo.

Para fazer o pré-cadastramento no Sistema Mais Emprego, acesse:

http://maisemprego.mte.gov.br/portal/pages/trabalhador.xhtml

ATENÇÃO: É importante observar que as unidades do SINE encaminham os trabalhadores compatíveis com o perfil exigido pelas empresas e também possuem um limite de encaminhamentos para cada vaga. Portanto, não é garantido ao trabalhador ser encaminhado para a vaga de seu interesse. As vagas ficarão visíveis até o seu preenchimento ou expiração do prazo estipulado pela empresa.

Informações pelo (31) 3697-5900

