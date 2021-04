Coronavírus: Brasil vem batendo recordes de mortes por covid quase diariamente

O Brasil registrou 3.829 novas mortes pelo novo coronavírus e 92.625 casos da doença nesta quarta (7). Com isso, o total de mortos chegou a 340.776 e o de casos a 13.193.205, de acordo com o painel atualizado pelo Conass (Conselho Nacional dos Secretários de Saúde), um sistema próprio de informações que reúne dados de contaminados e de óbitos em contagem paralela à do governo.

É a oitava vez em que o Brasil registra mais de 3 mil mortes por dia – cinco em março e três em abril -, incluindo um período com mais de 4 mil óbitos na última terça (6).

Na terça (6), o país tinha 336.947 mortes e 13.100.580 casos confirmados de Covid-19, de acordo com o conselho.