Secretário esclarece sobre adoção de protocolo e tratamento preventivo imediato contra a Covid em SL

A partir de questionamentos sobre a implantação de um protocolo de profilaxia e tratamento contra a Covid-19, nas unidades de saúde de Sete Lagoas, o secretário municipal de saúde Dr. Flávio Pimenta, através de seu instagram, publicou nota de esclarecimento.

Confira, na íntegra, a nota:

“Nas últimas semanas tenho sido intensamente questionado sobre a implantação de um protocolo de profilaxia e tratamento contra a COVID nas unidades de saúde de Sete Lagoas. Diante desses questionamentos, gostaria aproveitar este espaço para esclarecer alguns pontos:

– Desde meados de 2020, a equipe de infectologia da Secretaria Municipal de Saúde tem um parecer sobre os tratamentos precoce e profilático. No documento, os médicos deixam claro que a opção por aderir ou não ao uso de determinados medicamentos deve ser tomada em conjunto, entre médico e paciente, de acordo com as particularidades de cada caso. Desta forma, deixo claro que tanto médicos quanto pacientes são LIVRES para optar pela conduta que mais julgarem adequada.

– Os principais medicamentos que estão sendo utilizados, tanto para combater, quanto para prevenir a Covid, por quem opta pela profilaxia, estão, também desde meados de 2020, disponíveis gratuitamente nas farmácias do município.

– A Secretaria Municipal de Saúde tem apoiado e participado, desde julho de 2020, de uma pesquisa clínica sobre medicamentos que se mostraram promissores no combate à COVID. O estudo, desenvolvido pelo Dr. Gilmar Reis, foi aprovado pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa e é feito em parceria entre a PUC Minas e as universidades de Washington (EUA) e McMaster (Canadá).

– Os médicos das unidades de saúde da Atenção Primária de Sete Lagoas receberam, nesta semana, o protocolo da Comissão Técnica Referência do Comitê COVID da PMMG para o tratamento preventivo e imediato, usado como referência no Hospital Militar de Belo Horizonte. De posse deste documento, todos os profissionais da atenção básica em Sete Lagoas têm à sua disposição as informações necessárias para aplicação dos protocolos, se este for o desejo do paciente.

Por fim, reforço que prezo pela liberdade de conduta dos colegas médicos, tanto quanto pela liberdade de cada paciente que opte ou não pelos tratamentos, e que tanto os protocolos quanto os medicamentos estão à disposição da população e da comunidade médica em Sete Lagoas”.