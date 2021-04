Sete Lagoas continua em alta com taxa de ocupação de UTI em mais de 100%, veja boletim desta quarta

Sete Lagoas chega nesta quarta-feira, 7 de abril, somando 15.367 contaminações por Covid desde o início da pandemia, com a confirmação de mais 142 novos casos positivos, de 77 mulheres e 65 homens. Estão sendo monitoradas pela Secretaria Municipal de Saúde 2.124 pessoas e 3.756 já tiveram o acompanhamento concluído. Os testes negativos somam 28.604 desde o início da pandemia.

Seis óbitos foram registrados: um ocorrido no dia 24 de março, um homem de 45 anos que estava internado no Hospital Municipal, e cinco óbitos ocorridos ontem: três deles no Hospital Municipal, sendo um homem de 64 anos, uma mulher de 58 anos e um homem de 75 anos, outro óbito ocorrido na UPA, uma mulher de 73 anos, e mais um óbito ocorrido na Unimed, um homem de 67 anos. Assim, a cidade chega hoje a 324 óbitos em decorrência de complicações da Covid. Hoje são 112 pacientes de Sete Lagoas hospitalizados com resultado positivo, 264 pessoas em isolamento domiciliar e 14.667 pacientes já curados.

Hospitalizados

Dos 135 pacientes internados hoje, 60 estão em UTI e 75 em enfermaria. Entre os internados em UTI, são 50 de Sete Lagoas, três de Prudente de Morais, três de Pompéu, dois de Cordisburgo, um de Capim Branco e um de Caetanópolis. Entre os internados, 109 testaram positivo para Covid, cinco tiveram resultado negativo e 21 aguardam resultados de exames.

No Hospital Municipal estão 47 internados, sendo 29 em UTI. No Hospital Nossa Senhora das Graças são 23 internações, sendo seis em UTI, das quais duas em leitos do SUS. No Hospital da Unimed são 32 pacientes internados, sendo 14 em UTI. E na UPA estão hoje 33 internados, 11 deles em UTI. Somando-se todos os leitos UTI Covid na cidade, tanto públicos quanto particulares, a taxa de ocupação teve mais uma pequena queda e chega hoje a 109%. Se considerarmos apenas os leitos de UTI do SUS, esse índice se mantém em 100%.

Hospital de Campanha

Seguem as ações de conclusão do Hospital de Campanha de Sete Lagoas. O Diário Oficial do Município publicou ontem o edital Nº 39/2021, para contratação de empresa de fornecimento de usina de oxigênio, central de ar medicinal, central de vácuo clínico e cilindros vazios para a nova unidade hospitalar da cidade, que está sendo erguida na antiga sede da Guarda Municipal. A sessão pública da licitação está agendada para a próxima segunda-feira, dia 12.

Vacinômetro

A Prefeitura continua evoluindo no calendário de vacinação de idosos contra a Covid-19. Nesta quarta-feira estão recebendo a primeira dose os idosos de 66 anos e, amanhã, recebem a segunda dose todos aqueles vacinados com a primeira dose até o dia 20 de março, tanto idosos quanto profissionais de saúde. Seguindo a ordem de prioridade definida pelo Ministério da Saúde, serão vacinados agora os profissionais de segurança pública, começando por aqueles que fazem resgate e atendimentos pré-hospitalares. Assim, nesta sexta-feira, dia 9, os bombeiros de Sete Lagoas recebem a primeira dose da Coronavac no batalhão. As próximas doses a serem recebidas pelo Município serão direcionadas aos demais profissionais de segurança pública e também à segunda dose daqueles que se vacinaram há mais de 15 dias. Desta forma, a população deve aguardar um novo cronograma de vacinação a ser anunciado em breve nas redes sociais oficiais da Prefeitura.

Até esta terça-feira, 6, receberam a primeira dose da vacina em Sete Lagoas 26.014 pessoas, o que representa 10,75% da população. Deste total, 6.260 foram aplicadas em profissionais da Saúde e 19.754 em idosos. A segunda dose já foi aplicada em 7.514 pessoas, sendo 3.261 idosos e 4.253 profissionais da Saúde. Continue seguindo as recomendações de uso de máscara, higiene frequente das mãos e distanciamento social. Dúvidas: 3773-2576 | Denúncias: 190 | Informações: www.setelagoas.mg.gov.br/coronavirus

Ascom/ Prefeitura de Sete Lagoas