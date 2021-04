Coimbra x Cruzeiro: prováveis escalações e como acompanhar ao vivo o jogo pelo Mineiro

Raposa entra em campo nesta quarta-feira, às 17h30, no Independência

Em busca da segunda vitória seguida no Campeonato Mineiro, o Cruzeiro visita o Coimbra nesta quarta-feira, às 17h30, na Arena Independência, pela oitava rodada do Estadual. Para o duelo de logo mais, a Raposa tentar assegurar a permanência no G-4. A equipe do técnico Felipe Conceição ocupa a quarta colocação, com 11 pontos, à frente da Caldense no saldo de gols (2 contra -1).

Acompanhe, a partir das 15h30, a Jornada Esportiva da Itatiaia, com o 1º Time do Rádio. Narração de Alberto Rodrigues, comentários de Edu Panzi e reportagens de Samuel Venâncio, Rubens Junior e Thiago Reis. A ancoragem será de João Vitor Cirilo.

A equipe celeste terá apenas uma alteração na equipe que bateu o Boa Esporte por 1 a 0 no último domingo (4), em Varginha. Com a intenção de manter um time titular para encontrar um entrosamento, Felipe Conceição vai mexer somente na zaga, mesmo assim por obrigação.

Sem o zagueiro Manoel, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e também sem poder contar com Eduardo Brock, que se recupera de uma entorse no tornozelo, o escolhido do treinador é o jovem Weverton, que fará a dupla com Ramon.

Após cumprir suspensão diante do Boa, o lateral-esquerdo Alan Ruschel voltou a ser relacionado, mas ficará como opção no banco de reservas. Matheus Pereira será mantido na equipe.

Desta forma, o provável Cruzeiro para o jogo contra o Coimbra terá: Fábio; Cáceres, Ramon, Weverton e Matheus Pereira; Adriano, Matheus Barbosa e Marcinho; Airton, Bruno José e Rafael Sóbis.

Coimbra

Após se livrar do rebaixamento ao Módulo II do Mineiro na última rodada em 2020, o Coimbra vive o mesmo drama nesta temporada e, de novo, luta contra a queda. No Z2, a equipe de Contagem venceu apenas uma vez nos sete jogos disputados no Estadual e ocupa a penúltima posição, com apenas cinco pontos.

Vindo de derrota por 1 a 0 para a URT, em Patos de Minas, o Coimbra deve ter o retorno do zagueiro Augusto para encarar o Cruzeiro. Assim, o técnico Eugênio Souza deverá sacar do time Diogo Henrique que atuou na rodada passada.

Coimbra x Cruzeiro

Coimbra: Jori; Filipi, Augusto, Carciano e Lucas Hipólito; Thomás, Kauê e Marquinho; Guilherme Santos, Rafhael Lucas e Igor Oliveira. Técnico: Eugênio Souza

Cruzeiro: Fábio; Cáceres, Ramon, Weverton e Matheus Pereira; Adriano, Matheus Barbosa e Marcinho; Airton, Bruno José e Rafael Sóbis. Técnico: Felipe Conceição

Motivo: 8ª rodada do Campeonato Mineiro

Data: 7 de abril de 2021, quarta-feira, às 17h30

Local: Arena Independência, em Belo Horizonte (MG)

Árbitro: Ricardo Marques Ribeiro

Auxiliares: Leonardo Henrique Pereira / Weyder Marques Borges

Fonte: Itatiaia