Atlético x Pouso Alegre: prováveis escalações e como acompanhar ao vivo o jogo pelo Mineiro

O Atlético recebe o Pouso Alegre nesta quarta-feira, às 16h, no Mineirão, pela 8ª rodada do Campeonato Mineiro. Caso vença o duelo, o Galo praticamente assegura a classificação para as semifinais do Estadual e ainda quebrará um tabu.

Por incrível que pareça, o Galo nunca venceu o Pouso Alegre. São seis confrontos na história, com três vitórias do time do Sul de Minas e outros três empates. O último encontro entre as duas equipes aconteceu há quase 31 anos. No duelo do dia 30 de maio de 1990, houve empate por 3 a 3 pelo Estadual.

Em termos de atualidade, no entanto, o Atlético é franco favorito. A equipe alvinegra lidera a competição, com 18 pontos, e vem embalado pela vitória no último domingo, por 3 a 1, no clássico contra o América.

Para melhorar as coisas para o lado alvinegro, o técnico Cuca poderá repetir a escalação da rodada anterior. O técnico não revelou se vai poupar jogadores já visando o clássico diante do Cruzeiro, no próximo domingo.

Assim, as principais dúvidas estão no ataque. Savarino e Sasha fizeram boa aparição no clássico passado, mas, no decorrer da partida, deram lugar, respectivamente, a Hulk e Vargas, que entraram bem e ajudaram o Galo a voltar à frente do placar e confirmar a vitória sobre o América.

O zagueiro Réver, o volante Jair e o atacante Diego Tardelli seguem fora se recuperando de lesão. Em contrapartida, o volante Tchê Tchê, reforço oficializado nessa terça-feira (6), foi regularizado no Boletim Informativo Diário (BID), da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) horas depois. Como o meio-campista vinha atuando normalmente pelo São Paulo, ele já deve figurar no banco de reservas.

O favoritismo do Atlético não tira o brilho da campanha do Pouso Alegre no Estadual. A equipe ocupa a terceira posição, com 11 pontos. O técnico Emerson Ávila deve repetir o time que bateu a Caldense por 3 a 1 no último domingo (4), em casa.

Atlético x Pouso Alegre

Atlético: Everson; Guga, Igor Rabello, Alonso e Arana; Allan, Zaracho e Nacho Fernández; Keno, Savarino (Hulk) e Sasha (Vargas). Técnico: Cuca

Pouso Alegre: Cairo; Lucas Gonçalves, Ewerton, Guilherme Paraíba e Elivélton; Leandro Salino, Arilson, Matheus Roldan, Matheus Sousa e Erick; Paulo Henrique.

Motivo: 8ª rodada do Campeonato Mineiro

Data e horário: 7 de abril de 2021, quarta-feira, às 16h

Local: Mineirão, em Belo Horizonte

Árbitro: Wanderson Alves de Souza

Auxiliares: Ricardo Junio de Souza e Augusto Magno de Ramos

Fonte: Itatiaia