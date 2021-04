Sete Lagoas registra aumento de 00,78% de casos suspeitos e mais nove óbitos; confira no boletim desta terça

Idosos vacinados com Coronavac até dia 20/03 recebem 2ª dose a partir desta quinta-feira em dez locais

De acordo com o boletim epidemiológico desta terça-feira, 6, houve um aumento de 00,78% nas notificações de casos suspeitos nas últimas 24 horas. A Secretaria Municipal de Saúde monitora 2.083 pessoas e já encerrou esse acompanhamento para 3.701 pacientes. Os testes com resultado negativo já somam 28.398 desde o início da pandemia.

Nove novos óbitos em decorrência de complicações da Covid foram incluídos nos registros: dois ocorreram no dia 1º de abril, ambos em domicílio. Um homem de 74 anos e outro de 98 anos. No dia 2, mais um óbito em domicílio, de um homem de 80 anos. No dia 3, dois óbitos ocorreram no Hospital Municipal: um homem de 36 anos e uma mulher de 76 anos. Já no dia 4, foram três óbitos, sendo dois deles no Hospital Municipal, homens de 61 e 62 anos, e um na Unimed, um homem de 83 anos. E no dia 5 houve mais um óbito, uma mulher de 77 anos que estava internada no Hospital Municipal. Assim, Sete Lagoas chega hoje a 15.225 casos positivos, com a confirmação de 145 novos testes positivos: 69 mulheres e 76 homens. Entre os positivos, estão 318 óbitos, 115 pacientes da cidade hospitalizados, 211 pessoas em isolamento domiciliar e 14.581 já curados.

Hospitalizados

As internações por problemas respiratórios seguem estáveis, mas altas. São 132 pacientes internados, sendo 63 em UTI e 69 em enfermaria. Entre os internados em UTI, são 53 de Sete Lagoas, dois de Prudente de Morais, dois de Capim Branco, dois de Cordisburgo, um de Curvelo e um de Papagaios. Entre os internados, 109 testaram positivo para Covid, três tiveram resultado negativo e 20 aguardam resultados de exames.

No Hospital Municipal estão 48 internados, sendo 30 em UTI. No Hospital Nossa Senhora das Graças são 20 internações, sendo nove em UTI, das quais três em leitos do SUS. No Hospital da Unimed são 31 pacientes internados, sendo 14 em UTI. E na UPA são 33 internados, dez em UTI. A taxa de ocupação de leitos de UTI Covid, somando-se as unidades do SUS e da rede particular, segue em 114,5%. Se considerarmos apenas os leitos de UTI do SUS, esse índice se mantém em 100%.

Vacina solidária

A Prefeitura – por meio da Secretaria Municipal de Saúde e da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos – criou a campanha “Vacinação Solidária” em Sete Lagoas. A medida, de caráter voluntário, já tem validade em todos os pontos de aplicação de doses da vacina contra a Covid-19. A campanha tem por objetivo estimular a participação da população em ações assistenciais de apoio a famílias devidamente cadastradas na Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos. Podem ser doados alimentos não perecíveis, como arroz, feijão, açúcar, macarrão, óleo, farinha de mandioca e leite. As doações podem ser realizadas por qualquer um dos públicos contemplados com a vacina, por quem já foi imunizado ou até mesmo por quem ainda será vacinado.

Vacinômetro

A Prefeitura continua evoluindo no calendário de vacinação de idosos contra a Covid-19. Nesta terça-feira estão sendo vacinados os idosos de 67 anos e, amanhã, será a vez dos idosos de 66 anos, no ginásio Dr. Márcio Paulino e nos estacionamentos das faculdades Santo Agostinho e Unifemm, de 08h30 às 17h. Os documentos necessários são identidade com foto, cartão do SUS e comprovante de endereço em nome do idoso (aqueles que não têm o comprovante devem solicitar junto ao ESF mais próximo de casa). Idosos acamados ou com dificuldade de locomoção devem solicitar a vacinação em domicílio ligando para o seu posto de saúde de referência.

A partir desta quinta-feira, dia 8 de abril, podem tomar a segunda dose todos os idosos que receberam a primeira dose da Coronavac até o dia 20 de março. Ao todo, dez unidades da Atenção Primária estarão vacinando esse público, de 9h30 às 16h: UBS Cidade de Deus, UBS Luxemburgo, UBS Belo Vale, Centro de Saúde Santa Luzia (Jardim Arizona), Centro de Saúde Manoa, Centro de Saúde Progresso, Centro de Saúde Várzea, Centro de Saúde São João, Centro de Saúde Santo Antônio e ESF CDI. Os documentos obrigatórios são comprovante da primeira dose e cartão do SUS ou CPF. “A segunda dose está sendo aplicada apenas nestes locais, e não no ginásio ou nas faculdades”, reforça a enfermeira da Secretaria Municipal de Saúde, Andreia Reis.

Até esta segunda-feira, 5, receberam a primeira dose da vacina em Sete Lagoas 24.147 pessoas. Deste total, 6.176 foram aplicadas em profissionais da Saúde e 17.971 em idosos. A segunda dose já foi aplicada em 7.514 pessoas, sendo 3.261 idosos e 4.253 profissionais da Saúde. Continue seguindo as recomendações de uso de máscara, higiene frequente das mãos e distanciamento social, respeitando o toque de recolher. Dúvidas: 3773-2576 | Denúncias: 190 | Informações: www.setelagoas.mg.gov.br/ coronavirus