Manchetes da realidade

Cumprindo normas estabelecidas, a grande maioria da população brasileira está ficando em casa evitando a temida “aglomeração de pessoas”. Com as restrições para saída de casa, a televisão tornou-se o carro chefe para a descontração.

Eu acho! Ou não?

Para uma grande maioria dos telespectadores, existe uma incógnita de qual canal de televisão tem a melhor manchete da realidade.

Certamente você deve estar se perguntando: O assunto ainda será a Covid 19 essa semana?

Eu respondo que continuarei o tema porque ainda não falei tudo.

Por um ano fiquei com um nó atravessado na garganta querendo gritar para todos ouvirem que, “alguns” estão aproveitando da crise dessa pandemia para fazerem palanque político e pedirem votos ou tentarem ganhar projeções nas próximas eleições. Isso sem mencionar, novamente, os “desvios de verbas” destinadas para o setor da Saúde, o que está enriquecendo muita gente.

É lamentável tudo isso, e só não enxerga quem não quer.

Perdoe-me o termo chulo, mas a coisa tá “uma verdadeira sacanagem”.

A “politicagem” tá tamanha que matérias são divulgadas em emissoras diferentes deixando o telespectador atordoado.

Atente no que vou dizer: Você sabia que ler, ouvir ou assistir notícias ruins logo de manhã pode te deixar mais ansioso e triste todo o resto do dia? É como se você já começasse olhando o mundo de uma maneira negativa e isso tem impacto direto no seu humor.

O consumo excessivo pode desencadear depressão, ansiedade, estresse, além de doenças mentais que acabem prejudicando sua saúde.

Evite a exposição às manchetes negativas no nível de um problema de saúde pública.

A Covid-19 é perigosa e temos que evitá-la, é fato inegável. Estamos cientes das prevenções para evitar contaminações, sim. Então evite manchetes negativas.

Temos 209.500.000 milhões de pessoas vivendo no Brasil, em um ano, 6% delas pegaram a Covid. Das 12.570.000 milhões de pessoas que contraíram o vírus 97% ou seja, 11.815.800 milhões já se curaram.

São manchetes da realidade também.

Até a semana que vem se Deus quiser, e Ele há de querer.