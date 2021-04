Prefeito empossa Conselho Municipal de Esportes e Lazer para mandato de dois anos

Em tempos de pandemia, a legislação é mais flexível no que se refere à obrigatoriedade de realização de reuniões presenciais. Neste sentido, qualquer reunião ou assembleia pode ser substituída por um documento escrito, desde que este seja assinado por todos os conselheiros, contendo posse ou até mesmo as decisões tomadas por eles sobre o tema da reunião.

Esse mecanismo permitiu ao prefeito Duílio de Castro dar posse, no último dia 24 de março, aos conselheiros do Conselho Municipal de Esporte (Comesel) para o biênio 2021-2023 por entender a importância estratégica do órgão na busca do desenvolvimento de programas que promovam a massificação planejada da atividade física para toda a população, garantindo a todos o direito fundamental de acesso ao esporte, visando também a melhora do padrão de organização, gestão, qualidade e transparência do esporte na cidade. “Nossa estratégia, nesse momento difícil, é dar suporte à vacinação e utilizar a infraestrutura esportiva em apoio para receber a população”, explica o secretário adjunto de Esportes e Lazer, Fabrício Fonseca.

Para o Prefeito Duílio, a nomeação dos novos conselheiros é muito importante para o desenvolvimento de programas que trazem e geram benefícios para a população. “Estou muito satisfeito com o trabalho que a Secretaria Adjunta de Esportes e Lazer está desenvolvendo nessa pandemia, com apoio maciço à vacinação, reformando espaços esportivos e cadastrando projetos em leis de incentivo, a fim de preparar para o retorno de atividades pós-Covid”, lembra o prefeito.

Os membros do Comesel, naturalmente, não são remunerados e terão dois anos de mandato, podendo ser reconduzidos à função por igual período. Os novos conselheiros fazem parte de diferentes secretarias do município. Confira os nomes dos empossados:

Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Cultura:

Titular: Fabrício Frederighi Fonseca

Suplente: Renata Pereira de Souza Esteves

Secretaria Municipal de Saúde:

Titular: Júnia Angélica de Oliveira Neves Diniz

Suplente: Caio César Costa

Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos:

Titular: Mércia Cristina Marques

Suplente: Bárbara Andressa Almeida dos Santos

Secretaria Municipal de Fazenda, Administração, Planejamento, Tecnologia e Comunicação Social:

Titular: Frederico Souza Morais

Suplente: Gleisson dos Santos Silva

Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico e Turismo:

Titular: Cláudia Elane de Souza Soares

Suplente: Sideny Gomes Abreu

Representantes da Sociedade Civil:

Liga Eclética Desportiva Setelagoana:

Titular: Rosileia Pereira Dias de Sousa

Suplente: Emanuelle Dias dos Santos

Câmara de Dirigentes Lojistas de Sete Lagoas – CDL:

Titular: Vanessa de Miranda Santos

Suplente: Arley Ribeiro de Matos

Associação Comercial e Industrial de Sete Lagoas – ACI:

Titular: Egmar Gonçalves da Silva

Suplente: Thiara Wolf Genevro

Universidade da Fundação Educacional Monsenhor Messias- UNIFEMM:

Titular: Rogério Oliveira Fernandes

Suplente: Thiago Ferreira dos Anjos

Ordem dos Advogados do Brasil – OAB:

Titular: Poliana Barbosa Resende

Suplente: Alysson Henrique França Canabrava