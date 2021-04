Campanha ‘Vacina Solidária’ pretende apoiar famílias de Sete Lagoas em situação de vulnerabilidade

A Prefeitura – por meio da Secretaria Municipal de Saúde e da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos – criou a campanha “Vacinação Solidária” em Sete Lagoas. A medida, de caráter voluntário, foi formalizada por meio do Decreto 6.509/2021, publicado no Diário Oficial do Município desta segunda-feira, 6, e já tem validade em todos os pontos de aplicação de doses da vacina contra a Covid-19.

A campanha “Vacinação Solidária” tem por objetivo estimular a participação da população em ações assistenciais de apoio a famílias devidamente cadastradas na Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos. “Esta é uma iniciativa para socorrer os mais carentes. Quem está recebendo a dádiva de ser imunizado contra a Covid terá a oportunidade de ajudar a quem precisa”, comentou o prefeito Duílio de Castro.

O “Vacina Solitária” define que a doação deve ser dos seguintes alimentos não perecíveis: arroz, feijão, açúcar, macarrão, óleo, farinha de mandioca e leite. A Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos coordenará a logística de recebimento e distribuição dos alimentos, podendo ser realizada em conjunto com outras secretarias municipais. Esse trabalho será norteado pela Resolução nº 22/2020 do Conselho Municipal de Assistência Social, que “regulamenta a concessão de benefícios eventuais no âmbito da Política de Assistência Social no Município de Sete Lagoas/MG e revoga a Resolução nº 040/2017”.

As doações podem ser realizadas por qualquer um dos públicos contemplados com a vacina, por quem já foi imunizado ou até mesmo por quem ainda será vacinado. “Não é uma doação obrigatória, mas acreditamos na solidariedade neste momento tão complicado que todos estão vivendo. Inclusive, qualquer cidadão pode doar”, ressalta Luciane Chaves, secretária municipal de Assistência Social e Direitos Humanos.

VACINAÇÃO

Nesta terça-feira, 6, estão sendo vacinados os idosos de 67 anos e, nesta quarta-feira, 7, os idosos de 66 anos receberão a primeira dose da vacina, em três locais: ginásio Dr. Márcio Paulino e estacionamentos das faculdades Santo Agostinho e Unifemm, de 8h30 às 17h. Um novo cronograma para aplicação da segunda dose deve ser anunciado ainda esta semana.

Renato Alexandre

Prefeitura de Sete Lagoas – Ascom