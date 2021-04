Covid-19: Volume de novos casos da doença voltou a crescer no país nas últimas 24h; confira os números

O Brasil registrou 1.319 novas mortes pelo novo coronavírus e 28.645 casos da doença nesta segunda (5). Com isso, o total de mortos chegou a 332.752 e o de casos a 13.013.601, de acordo com o painel atualizado pelo Conass (Conselho Nacional dos Secretários de Saúde), um sistema próprio de informações que reúne dados de contaminados e de óbitos em contagem paralela à do governo.

No domingo (4), o país tinha 331.433 mortes e 12.984.956 casos confirmados de Covid-19, de acordo com o conselho.

A média móvel de mortes nos últimos sete dias ficou em 2.698, abaixo do recorde de 3.117, registrado na quinta-feira (1/4).

Em março, o Brasil se tornou o segundo país a contabilizar mais de 300 mil óbitos causados pelo novo coronavírus. Os Estados Unidos foram os primeiros e, hoje, já contabilizam mais de meio milhão de mortes.

Fonte: br.noticias.yahoo.com